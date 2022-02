Jessica Selassiè vittima di bullismo: “Mi prendevano in giro per il peso”/ “Avevo 25 kg in più…”

Jessica Selassiè si racconta al Grande Fratello Vip 2021 e lo fa con la linea della vita svelando uno dei periodi più difficili e dolorosi che ha dovuto affrontare prima da sola e poi con il sostegno della famiglia. Gli anni scolastici non sono stati facili per Jessica ha che subito le prese in giro dei compagni a causa del peso. Proprio al Grande Fratello, la maggiore delle sorelle Selassiè ha raccontato di aver avuto un periodo in cui non si piaceva e non si vedeva bella a causa di diversi chili accumulati per un problema di salute di cui, all’epoca, non era a conoscenza.

“Oggi mi vedete felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”, ha raccontato Jessica Selassiè non trattenendo le lacrime.

Jessica Selassiè e il bullismo subito per il peso

A causa del peso e delle insicurezze, Jessica Selassiè ha dovuto fare i conti con le prese in giro dei compagni ritrovandosi a dover affrontare il periodo della scuola da sola. “Mia mamma a un certo punto è diventata la mia migliore amica”, ha spiegato la principessa non riuscendo a trovare delle amiche vere. Le insicurezze e il bullismo subito hanno pesato anche sulla sua vita sentimentale. “Sono stata sola, cercavo di affrontare le cose da sola anche se non sempre riuscivo. Io mi piacevo, però percepivo di non piacere gli altri. “Ogni volta che qualcuno si avvicinava a me pensavo che fosse una presa in giro, non mi vedevo bella”, ha raccontato la Selassiè che si è innamorata per la prima volta a 18 anni.

Durante una chiacchierata con Francesca Cipriani quando quest’ultima era ancora in casa, parlando delle sue vecchie storie d’amore, Jessica ha raccontato: “Al tempo avevo 25 kg in più ed ero in imbarazzo… Lui aveva percepito tutto. Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima” .

