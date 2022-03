Jessica Selassiè vs Barù Gaetani “Non mi rompere le pa*le.”/ “Non te lo ha mai detto nessuno? Te lo dico io”

Tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani si respira aria di tensione. In questi mesi, Jessica ha sempre cercato di avvicinarsi a Barù mostrando di essere interessata a lui. Barù però ha voluto mantenere il distacco anche se in alcune occasioni ha assunto un comportamento ambiguo. Pensiamo ai massaggi, alle battute maliziose, agli sguardi complici ma anche ad un mezzo bacio. Ieri, durante il pranzo, Jessica si è lasciata andare a ritmo di musica scatenandosi in alcuni balli. Barù però l’ha guardata infastidito e con tono di rimprovero ha subito ammonito la principessa: “Stiamo a tavola, comportati bene”, gli ha ripetuto. Le sue parole però non hanno frenato Jessica che in maniera provocante si è alzata in piedi mettendosi a ballare davanti Barù. Barù ha replicato: “Sono scioccato da questi comportamenti. Un po’ di decoro”, ha sentenziato. Jessica Selassiè però gli ha fatto notare che non si aspettava una simile polemica proprio da lui: “Senti chi parla”, ha replicato. Jessica ha poi detto che aveva finito di mangiare ma Barù l’ha redarguita nuovamente: “Ma lasci il piatto così?”. Immediata la reazione di Jessica: “Non mi rompere le p***e. Non te lo ha mai detto nessuno? Te lo dico io. Senti chi parla poi. Io ho finito di mangiare”. Chissà cosa succederà tra loro quando usciranno dalla casa del Grande Fratello Vip.

Nathalie è uscita dalla Casa e Jessica Selassiè si sente sollevata, non correva buon sangue tra le due donne, la principessa etiope più volte ha sostenuto che la showgirl sfruttasse la bontà e le debolezze di Antonio per tenerselo dalla sua parte. Lunedì Jessica è stata la prima a dare vita alla catena di salvataggio e ha fatto il nome di Sophie. Poi Alfonso l’ha invitata ad andare nella Mistery Room, dove la ragazza ha ripercorso attraverso le immagini la sua vita. La gieffina raccontandosi ha ricordato la sua infanzia, di come sia stata sconvolta dalla nascita di Lulù. Fino alla comparsa della sorella minore, l’esistenza di Jessica l’ha vissuta in maniera tranquilla. Poi con l’arrivo di Lucrezia e il suo carattere capriccioso, tutte le attenzioni dei genitori sono state riversate su di lei, lasciando la sorella maggiore isolata. Oggi Jessica rimpiange di non aver fatto sentire la sua voce, magari il problema poteva essere risolto. Le parole di Jessica riguardo la sua infanzia hanno fatto riflettere Lulù che non si sente responsabile dei disagi della sorella. Jessie in questi ultimi mesi ha conquistato molti fan per l’interesse che ha mostrato nei riguardi di Barù. Sono in molti a fare tifo per loro anche se lo chef non è intenzionato a intraprendere una relazione con la Selassié. Nel frattempo la vicinanza di Delia a Barù ha creato incomunicabilità tra le due donne, soprattutto dopo che Delia ha ammesso di aver voluto fare un dispetto a Jessica baciando il cugino di Costantino.

Dopo la diretta la Duran ha voluto chiarire la questione con la gieffina e ha ammesso che è stata troppo dura con lei, nonostante le abbia dato la sua amicizia appena entrata nella Casa. Delia le ha consigliato di vivere questa situazione senza aspettarsi nulla. Jessica ascolta le parole della Duran, ma quello che conta in questo momento è il suo pensiero. La gieffina è molto dubbiosa nei confronti di Delia, il fatto che si stia riavvicinando a lei la lascia un po’ titubante nei suoi confronti. Il web la pensa come Jessica, difatti in molti sono convinti che la venezuelana stia dimostrando la sua innata amicizia nei riguardi della Selassiè, solo per strategia di gioco e non perché sia interessata affettivamente a lei. Dopo la conversazione, la modella chiede alla Principessa se fuori dalla Casa si rivedranno, lei senza alcun ripensamento risponde no.

