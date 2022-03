Jessica Selassié vs Barù: “Sei arrivato fin qui grazie a me”/ “Non hai fatto nulla!”

Scintille tra Jessica Selassié e Barù Gaetani al Grande Fratello Vip. I due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, pur con il sorriso stampato sulle labbra, si sono punzecchiati vicendevolmente circa la loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Anzi, a dire la verità è stata la principessa etiope a decidere di stuzzicare il nipote di Costantino della Gherardesca, il quale non sembra esserle indifferente a livello sentimentale, attribuendosi i meriti della lunga permanenza nel gioco di quest’ultimo.

Jessica e Barù, intimità nella capanna dell'amore/ Video Gf Vip: movimenti sospetti…

In particolare, Jessica, in un dialogo con Barù avvenuto in cucina mentre lui mangiava, gli ha detto: “Intanto ringrazia che tu sei arrivato qua grazie a me, perché di te non si sa niente, la gente non si può appassionare alla tua storia che non conosce”. Una stoccata tirata senza troppi complimenti e senza badare eccessivamente all’estetica, che per un istante ha financo spiazzato lo stesso nobile, abile poi a mascherare il tutto con la sua inconfondibile risata e a formulare una risposta mediante la quale ha rispedito qualsivoglia accusa alla mittente.

Jessica si siede sopra Barù e lo provoca/ Gf Vip, lui "Ci strusciamo un po' insieme?"

JESSICA SELASSIÉ ATTACCA BARÙ GAETANI: “TU NON HAI FATTO NULLA AL GF VIP, È TUTTA FINZIONE”

Nel prosieguo del loro fitto colloquio al Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Barù Gaetani non si sono risparmiati, pur sorridendosi vicendevolmente. Dinnanzi alle frasi pronunciate dalla giovane, Barù ha replicato: “Io ho fatto più di tutti voi in due settimane, no? Scusami tanto! È vero…”.

È seguito un lungo silenzio, interrotto poi proprio dal nobile toscano, che ha incalzato la sua amica: “Non ho fatto nulla? Non mi sono esposto, non ho detto o fatto nulla?”. A quel punto, Jessica ha asserito: “No, la tua è tutta finzione”. Perfettamente in disaccordo Barù, che, ridendo e passeggiando nervosamente per la cucina, ha chiosato: “No, per niente, non è finzione. Purtroppo non posso dare il meglio di me stesso perché non è corretto in televisione”.

Jessica fa fuori Manila e Miriana/ Pronostico al "femmile" ma tradimenti inaspettati

© RIPRODUZIONE RISERVATA