Jessica Selassiè vs Delia Duran: “Mer*a e vipera!”/ “Alex e Soleil? Te lo meriti”

Sale altissima la tensione nella casa del GF Vip 2021 fra Jessica Selassiè e Delia Duran. Le due non si sopportano, lo sanno anche i muri, e la modella venezuelana ha stuzzicato più volte la “princess”, avvicinandosi a Barù. Fra i due c’è stato anche un contatto fisico, un “bacio artistico” per usare l’espressione tanto in voga in queste settimane, e durante una pausa pubblicitaria della diretta di ieri sera, la sorella di Lulù e Clarissa è sbottata, inveendo contro la modella sudamericana: “Mo è colpa mia se rimani sola Delia? – ha detto – Io non ti ho tradita e non ho sparlato di te. Te dici che non siamo amiche, allora potevi evitare di venire da me a dirmi ‘ti devo parlare tesoro, ti stimo molto come donna ti adoro’. Poi però fai queste schifezze, te lo dice pure tuo marito! Sei stata una me**a. Sì hai fatto una me**a e si sente la puzza”.

Quindi lo sfogo di Jessica Selassiè contro Delia Duran è proseguito: “Io non sparlo di te, dico i miei pensieri su cose che mi hanno chiesto. Ah, l’hai fatto apposta di flirtare con Barù? Brava, finalmente hai detto la verità. Io mi merito questo? Tu meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil. Sei cattiva dentro e ricordati che esiste il karma. Sì sei un serpente, una vipera falsa”.

JESSICA SELASSIE’ VS DELIA DURAN, ACCESA LITE FRA LE DUE DURANTE LA PUNTATA DI IERI: LA REPLICA DELLA VENEZUELANA

Parole senza dubbio pesanti, che confermano come fra le due non scorra buon sangue; del resto entrambe sono due “prime donne”, e nessuna delle due vuole cedere terreno all’altra, soprattutto quando c’è di mezzo un uomo, appunto il buon Barù. In ogni caso il sentimento di Jessica Selassi+ verso la moglie di Alex Belli è ricambiato, e la stessa Delia Duran ha replicato per le rime: “Hai detto cose bruttissime di me in confessionale, sparli. Tu e Barù non siete fidanzati mettitelo in testa! Sei stata una falsa numero uno, non siamo amiche e non lo siamo mai state, punto!”.

“Non sono una che si lascia sparlare dietro – ha proseguito Delia Duran – io ho fatto delle schifezze? Ma cosa dici? Adesso tutti contro di me brave. Io sono veramente scioccata non so se vi rendete conto. Io con Barù stavo scherzando, non ho mai fatto nulla di sbagliato. Io sono libera di fare il ca*** che mi pare, non sto facendo nulla di male nella casa, niente! Non posso ballare o dire una battuta? Posso essere libera di essere me stessa? Posso giocare come cavolo mi pare ragazze?”.



