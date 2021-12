Jessica Selassiè vs Maria Monsè/ “E’ molto furba e parla alle spalle. Vorrei…”

Jessica Selassiè ha tentato di convincere Manuel Bortuzzo a restare nella casa del Grande Fratello Vip. Jessica ha infatti spronato il nuotatore a continuare perché per qualsiasi problema riguardante il suo stato di salute può comunque lasciare il GF Vip 6 quando vuole. La ragazza infatti gli ha detto: “Viviti questa esperienza…Poi te per problemi di salute puoi lasciare quando vuoi…Non perdi niente”. Il consiglio dato da Jessica a Manuel Bortuzzo deve essere stato mal digerito dagli autori del Grande Fratello Vip. La regia ha subito spento i microfoni e cambiato inquadratura. Non è dato sapere dunque, come terminava il discorso della principessa etiope, anche se è facile intuire che intendesse dire che il nuotatore non ha nulla da perdere e dovrebbe restare nel reality e vivere questa esperienza fino in fondo.

E’ strano il comportamento adottato da Jessica nei confronti di Manuel Bortuzzo. Settimane fa, Jessica si era infatti scagliata contro il nuotatore senza fare mistero di credere che Manuel non abbia mai fatto niente per sua sorella: “Manu che ha fatto a Lulù? Mai niente! Non ho mai visto fare nulla da lui…Ho sempre visto spendersi lei”. Forse ora che Manuel si è avvicinato a Lucrezia, Jessica ha avuto modo di cambiare idea sul suo conto.

Jessica Selassiè non sopporta più Maria Monsè. In poche settimane all’interno del reality, Maria è stata criticata e attaccata per il suo comportamento da molti inquilini. Dopo un acceso scontro con Lulù Selassiè, ora anche Jessica Selassiè spiega a Francesca e Davide perché non sopporta Maria e spera che sia presto eliminata dal gioco: “Il mio intento è sbattere Maria fuori perché ne ho le pal** piene. Non la sopporto”. “A me sembra buona, non capisco perché la vedete così”, replica Davide Silvestri. “Non è chiara. È molto furba. Il suo gioco è stato ben chiaro. Doveva essere se stessa e meno piagnona. Non è mai diretta e sparla”, aggiunge Jessica.

Intanto, nelle ultime ore, Jessica ha rivelato il contenuto della misteriosa borsetta della sorella Lulù. Lulù, da quando ha fatto il suo ingresso al Gf Vip, ha creato una borsetta con una busta concessa in dotazione dallo sponsor, scrivendo sopra il suo nome e portandola con sé ovunque andasse. Un’abitudine che non è sfuggita ai telespettatori e che si sono spesso interrogati sul possibile contenuto della borsetta. Finalmente qualcuno ha dato voce alla domanda inespressa dei fan, chiedendo spiegazioni a Jessica che ha deciso di rivelare tutto: “Ci mette dentro il profumo, le sigarette, quella elettronica, gli assorbenti quando ha quel periodo, il lucidalabbra. Ad esempio ora Manuel l’ha aperta e ci ha preso le sigarette”, ha spiegato.



