Jessica Selassiè vs Sophie Codegoni/ “Voglio piangere…perché mi hai fatto questo?”

Jessica Selassiè si scaglia contro Sophie Codegoni. La giovane sta vivendo un momento difficile. Oltre ad essere preoccupata per la salute mentale della sorella Lucrezia, a peggiorare il suo umore c’è la delicata questione alimentare. Sophie Codegoni ha fatto un grave torto a Jessica, mangiando tutti i biscotti senza glutine, messi a disposizione appositamente per la gieffina. Selassié, infatti, è celiaca e non può consumare gli stessi pasti dei suoi colleghi, né mangiare cibo cucinato nelle stesse pentole, se non vuole sentirsi male seriamente. Dopo essersi accorta che Sophie si era mangiata i biscotti a lei destinati, Jessica Selassiè è sbottata: “Sophie non dirmi che mi hai finito i biscotti? Voglio piangere… Perché mi hai fatto questo? Ha mangiato quelli che piacevano a me”. Clarissa vedendo la disperazione della sorella le ha intimato: “Le devi spiegare che tu mangi solo senza glutine, quindi o mangia anche lei così o no. Li ha mangiati tutti, ed erano tantissimi”.

Jessica Selassiè al limite della rabbia ha chiosato: “Non lo mangia più senza glutine, mi ha rotto il ca**o. Me lo ha svuotato, me li ha mangiato tutti. Va*****ulo, queste cose mi mandano proprio in bestia. Mi comprano sempre cose che non mi piacciono, per una volta che mi piaceva una cosa. Se lei non trova senza glutine può mangiarli, io non posso farlo questo e mi rode il c**o”. Sophie ha messo in atto un gesto effettivamente poco rispettoso nei confronti di Jessica.

Jessica Selassiè ha detto cosa pensa del rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La principessa etiope non ha nascosto la sua preoccupazione per la modella, che questa sera rischia di abbandonare la casa di Cinecittà qualora non dovesse riuscire a superare la sfida al televoto contro Miriana Trevisan e l’imprenditore napoletano. Jessica pensa che Sophie abbia avuto un atteggiamento troppo duro e severo nei confronti di Antinolfi: “E’ stata troppo rigida nel rifiutarlo e a non dargli una seconda possibilità”. Jessica teme che Sophie possa essere giudicata male per il suo atteggiamento e dice: “Lei passerà per la stronza della situazione”.

Miriana però ha replicato: “Sophie ha dei dubbi”. Intanto nelle scorse ore Sophie Codegoni ha ribadito nuovamente che Gianmaria Antinolfi non rispecchia l’uomo che deve stare al suo fianco. A dire la sua sul rapporto tra la modella e l’imprenditore napoletano ci ha pensato Jessica Selassié affermando: “Visto da fuori a me è sembrato un po’ un giochetto di reggere la coppia per non uscire nessuno dei due alla nomination di venerdì. Se fanno queste cose preferisco che non esce Miriana”.



