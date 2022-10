Jessica Selassié vuota il sacco su Soleil Sorge/ “Per Alex Belli, mi ha defollowata!”

Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié si apre su Soleil Sorge e la maretta tra loro

É un’intervista particolarmente sentita quella che rilascia la vincitrice del Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié, ai microfoni di Casa Chi, dove lei non si risparmia di certo su Soleil Sorge e il suo triangolo con Alex Belli e Delia Duran. In confidenza con il web format condotto dall’ex coinquilina al Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni, la vincitrice del reality dei vipponi chiarisce così, in definitiva, i rapporti intercorrenti con Soleil Sorge, dal momento che la modella, al suo recente party di compleanno ha invitato solo la sorella Lulù Selassié, del trio di sorelle princesse che l’intervistata e quest’ultima formano insieme a Clarissa Selassié.

“A me non piace tornare su una cosa che è successa sette mesi fa – fa sapere nella curiosa intervista, la ex Grande Fratello vip, Jessica Selassié, svelandosi sull’astio con Sole -. Noi non ci siamo più viste e nemmeno sentite dopo la finale del reality. Ci sono rimasta male per delle cose che ha detto di me in Casa. Penso che anche da parte sua sia rimasta un po’ di ‘maretta’”. Ma non é tutto. Perché, poi, Jessica Selassié aumenta il carico ai danni di Soleil Sorge, lasciando intendere che la modella italo-americana si sia indispettita nei suoi riguardi. Questo, per una certa vicinanza al flirt che la modella ha avuto, Alex Belli, un amore tangibile ma interrottosi nella Casa per via della promossa sposa di lui, Delia Duran: “Soleil ha messo dei like poco carini nei miei confronti e poi ha smesso di seguirmi su Instagram dopo che sono andata a casa di Alex Belli. Ha fatto tutto lei, senza chiedermi un commento faccia a faccia. Lei ha fatto il compleanno e non mi ha invitata”.

Una rivelazione clamorosa quest’ultima che vede protagonista Jessica Selassié, che quindi vuota il sacco, facendo shade sulla modella italo-americana. Quasi come a voler tacciare Soleil di una spiccata gelosia nutrita nei riguardi di Alex Belli, nonostante lui sia tornato tra le braccia della promessa sposa Delia Duran quando l’italo-americana ha scelto di mettere fine al triangolo, chiudendo la porta del cuore all’attore di Centovetrine.

Ma come reagirà Soleil Sorge alla videointervista della vincitrice del Grande Fratello vip? Nel frattempo, per il 15 novembre 2022 é atteso il rilascio della “nuova creatura” della modella italo-americana. Di cosa si tratterà?

