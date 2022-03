Jessica si siede sopra Barù e lo provoca/ Gf Vip, lui “Ci strusciamo un po’ insieme?”

Jessica Selassiè e Barù Gaetani sempre più vicini al Grande Fratello Vip. Nonostante dubbi e allontanamenti del concorrente, la ‘principessa’ non demorde. Nel corso della serata di ieri ha provato più volte a provocare il coinquilino, che non sembrava infastidito dalle attenzioni. I due si sono scambiati molti abbracciati e sguardi intensi, così Jessica ha provato a provocarlo ulteriormente baciandolo sul collo. Barù per sfuggire all’imbarazzo ha cominciato a parlare delle nomination, ma qualche ora dopo Barù ha costruito una capanna, facendosi aiutare da Lulù e Soleil Sorge, per appartarsi proprio con Jessica. Cosa sarà successo tra i due sotto le coperte?

Di sicuro quel che accade fuori non è meno rilevante. Infatti, sui social sta girando il video di un altro momento di intimità tra i due. Si vede Jessica sedersi sulle gambe di Barù, mentre Giucas Casella gioca a biliardo. La principessa sembra invitarlo a seguirla su un letto della Casa del Grande Fratello Vip e così comincia un nuovo gioco di sguardi tra i due.

GF VIP, JESSICA PROVOCA E BARÙ RILANCIA…

Seduta addosso a Barù, l’intraprendente Jessica ha cominciato a provocare il coinquilino. “E che si fa sull’altro letto, ci strusciamo un po’ insieme?”, chiede lui alla coinquilina che però non risponde, ma continua a guardarlo standogli sopra mentre lui è seduto su un divano. “Stai buona dai, tanto dopodomani vai dal tuo fidanzato…”, prova a cavarsela Barù. Ma Jessica Selassiè ribatte subito: “Io non ho il fidanzato”. Allora il concorrente del Grande Fratello Vip fa una confessione, rivelandone di essere a conoscenza dell’altro uomo della sua vita di cui ha parlato recentemente nella Casa. “Certo che ce l’hai, me l’hanno detto che ti aspetta fuori, si chiama Roberto”.

Nel frattempo, però, Giucas Casella, che era lì vicino a giocare a biliardo, sentendo la conversazione tra i due amici interviene per prendere le difese di Jessica: “Non è vero che ha il fidanzato”. Sui social però a tener banco non è quello che si sono detti, bensì le continue attenzioni di Jessica per Barù, con gli utenti che accusano la concorrente del Gf Vip di essere troppo insistente.

“tanto dopodomani vai dal tuo fidanzato che ti aspetta fuori” non avevamo bisogno della conferma ma ieri ha proprio sentito tutto di quel discorso di lei sulla scelta di fuori, CVD#jerù pic.twitter.com/qHUS0cYht1 — A Onor del vero 2 (@onordelvero2) March 6, 2022





