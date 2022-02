Jessica spoilera l’ingresso di Alex Belli in diretta/ Signorini imbarazzato “Ah si?”

Imbarazzo per Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. La nuova puntata a tema San Valentino ha inizio con un confronto tra Delia Duran e Jessica Selassiè a tema Barù. I baci e i modi sensuali di Delia per il gieffino attirano non solo l’ira Jessica Selassiè, ma anche le battute della principessa che chiama in causa Alex Belli. “Ma non è che entra e viene a riprendersela?”, ha chiesto la Selassiè a Signorini. Quest’ultimo, un po’ imbarazzato, ha replicato: “Ah ma perché, dovrebbe rientrare Alex?” A questo punto Jessica è andata fino in fondo, spoilerando il suo ingresso: “Eh si, deve entrare e magari proprio questa sera…” D’altronde il ritorno di Alex Belli è stato annunciato alla Casa da alcune urla arrivate fuori dalle mura di Cinecittà. Nonostante quanto dice Signorini, tutti si attendono l’ingresso in Casa di Alex questa sera. Quale sarà la reazione dei gieffini quanto lo vedranno varcare la porta rossa?

Delia Duran, Signorini "chi scegli la tra finale GF VIP e Alex Belli?"/ Lei "Resto!"

