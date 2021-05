Jessica Springsteen, figlia di Bruce terza al Gp di Roma/ Olimpiadi il prossimo step?

La figlia del Boss Bruce Springsteen, leggasi Jessica Springsteen, si è piazzata terza nella giornata di ieri nella giornata finale della Coppa delle Nazioni, prestigioso torneo di equitazione chiusosi ieri in Piazza di Siena. Nel Rolex Gp di Roma (montepremi totale di 400mila euro), le due statunitensi Laura Kraut e appunto la figlia del Boss, hanno chiuso in seconda e terza posizione, dietro a David Will, il tedesco che si è piazzato al primo posto, potendo così ottenere la Lupa Capitolina dalla sindaca Virginia Raggi. Alla luce di questa grande performance, sembra sempre più probabile che Jessica Springsteen possa rappresentare il suo paese alle Olimpiadi Tokyo ormai imminenti, di conseguenza dovremo pazientare ancora qualche settimana per poterla vederle all’opera.

Nel contempo, il torneo di Piazza di Siena, ma in generale il mondo dell’equitazione, si conferma sempre più lo sport delle pari opportunità come sottolinea l’agenzia Ansa. Nella storia dell’evento quattro amazzoni hanno vinto la Coppa della Nazioni, fra cui Giulia Martinengo Marquet, l’ultima ad aver trionfato (nel 2018), e da anni atleta azzurra. Jessica Springsteen condivide la sua passione per i cavalli con il fidanzato, il cavaliere italiano Lorenzo De Luca.

JESSICA SPRINGSTEEN E LA SUA PASSIONE PER I CAVALLI FIN DA BAMBINA

Nata a Los Angeles 29 anni fa, è cresciuta nello stato del New Jersy, precisamente a Colts Neck, in una fattoria dove i suoi genitori, il Boss e Patti Scialfa, si “rifugiarono” negli anni ’90, per allontanarsi un po’ dai riflettori. “Nella fattoria avevamo mucche, maiali, capre, galline e struzzi – aveva raccontato durante un’intervista – ma il colpo di fulmine è scattato con i cavalli, che sono la grande passione di mamma. Ogni giorno, dopo la scuola, cavalcavo”. Una passione quindi sbocciata fin da giovanissima, e che le ha permesso di trovare anche l’amore, il cavaliere leccese di 34 anni con cui l’anno scorso, durante la prima pandemia di covid, ha trascorso il lockdown in Italia.

