A Ore 14 Sera il caso di Jessica Stapazzollo con la sorella Lisa: cos'è successo alla 33enne, uccisa dall'ex compagno Douglas Reis Pedroso

La puntata di oggi – giovedì 30 ottobre 2025 – della trasmissione “Ore 14 Sera” si occuperà (tra gli altri) del caso del femminicidio di Jessica Stapazzollo, 33enne uccisa nei giorni scorsi – non è ancora chiaro quando precisamente, ma ci torneremo – dall’ex compagno 41enne brasiliano Douglas Reis Pedroso al termine di una relazione segnata da continue violenze, vessazioni e – soprattutto – botte: a raccontare quanto accaduto a Jessica Stapazzollo nello studio di Milo Infante ci sarà la sorella Lisa, anche vittima delle violenze di Pedroso e testimone (pur indiretta) di quella violenta relazione.

Partendo da quanto accaduto a Jessica Stapazzollo, sappiamo ancora poco dei suoi ultimi attimi di vita: di certo c’è che l’ultima volta che è stata vista in vita era lo scorso sabato, quando i vicini hanno avvertito – nel corso della serata – l’ennesimo litigio che scoppiava all’interno di quell’abitazione; mentre l’omicidio è stato scoperto lo scorso martedì – il 28 ottobre – dopo una chiamata ai carabinieri effettuata dallo stesso 41enne brasiliano.

Nella telefonata Pedroso sembrava delirante e parlava dell’intenzione di togliersi la vita e solamente dopo l’intervento degli inquirenti è stato scoperto anche il corpo – ormai senza vita – di Jessica Stapazzollo: dalle prime indagini è emerso che era stata attinta da un gran numero di coltellate e la presunta arma del delitto è stata trovata nell’auto di Pedroso; ma non è – per ora – chiaro il momento esatto in cui le avrebbe tolto la vita.

La difficile storia di Jessica Stapazzollo e Douglas Reis Pedroso: l’uomo tentò di violentare anche la sorella

Come dicevamo prima, però, quella di Jessica Stapazzollo è una storia che – purtroppo – comincia molto prima dell’omicidio perché quella relazione era già finita più volte all’attenzione degli inquirenti per i comportamenti violenti del brasiliano: il più grave – tra quelli denunciati – risale allo scorso aprile quando l’uomo fu arrestato dopo aver picchiato Jessica Stapazzollo, averla trascinata sull’asfalto e averla ferita con una chiave; perdendo in quell’occasione anche la custodia della figlia che la donna aveva avuto da una precedente relazione.

Dopo l’episodio di aprile, il giudice impose un divieto di avvicinamento nei confronti di Pedroso e proprio questo è una dei nodi irrisolti di questa vicenda: l’uomo, infatti, avrebbe dovuto avere un braccialetto elettronico ma in occasione dell’arresto nei giorni scorsi ne era sprovvisto e non è ancora stato trovato, mentre Jessica Stapazzollo non portava con sé il ricevitore che fa scattare l’allarme, nascosto – probabilmente da lei stessa – nel garage dell’abitazione dei genitori.

Non solo, perché a rendere ancora più complessa la vicenda di Jessica Stapazzollo ci sono anche i racconti resi in questi giorni dalla sorella Lisa che alle trasmissioni ha raccontato che Pedroso era solito vantarsi con lei quando picchiava la sorella, vedendo le botte un modo “per educarla, come se fosse un cane“; mentre ancor più grave è il racconto della tentata violenza sessuale che la stessa Lisa avrebbe subito dall’uomo, denunciata agli inquirenti e dopo la quale a pagare fu Jessica Stapazzollo, picchiata selvaggiamente da Pedroso.