Jessica tra Marcello e Diego a Uomini e Donne/ “Mi ha bloccato su whatsapp”. Poi la lite tra Messina e Tavani

Marcello Messina e Jessica: nuova lite a Uomini e Donne

Nuovo confronto nello studio di Uomini e Donne tra Marcello Messina, Jessica e Diego nel corso della puntata in onda del 3 maggio 2024. Maria De Filippi svela che Jessica ha scelto di uscire con Diego. “Non lo sapevo perché non ci siamo più sentiti”, confessa Marcello che, però, scatena la reazione di Jessica. “A 50 anni mi ha bloccato su whatsapp e il giorno dopo mi ha sbloccato perché doveva ridarmi degli orecchini”, svela la dama del trono over. “Per sapere che ti avevo bloccata mi hai cercato”, ribatte il cavaliere. “Non ti ho cercato. Una mia amica mi ha fatto vedere una foto da te postata e ho scoperto che mi avevi bloccata. Poi ti ho inviato un messaggio su whatsapp e ho scoperto che mi avevi bloccata anche lì“, sbotta Jessica.

“Lui, con quella pacatezza, sembra che non abbia fatto niente se non che a 50 anni ha bloccato su whatsapp una ragazza. Marcello stai bene? Non è possibile che tu abbia questo comportamento. Tu sei la stessa persona che piangeva per questa ragazza e il giorno dopo la blocchi”, commenta Gianni Sperti. “Mi hai stufato Gianni. Tu punti le persone e le porti allo sfinimento“, ribatte Marcello che poi torna al proprio posto.

Diego contro Marcello per Jessica a Uomini e Donne

Dopo il confronto tra Marcello e Jessica, Diego interviene e punta il dito contro Messina. “Quando tu sottolinei sempre che porta rispetto alle donne, riportare una cosa non vera, non è portare rispetto ad una persona. Devi raccontare le cose che accadono e non quello che tu percepisci. E quando una persona ti dice non devi dare insegnamenti a me, ma chi caz*o sei? Conosci la storia di una persona? Blocchi le persone, blocchi il telefono, hai bisogno di un giorno di riflessione, ma chi sei? Preferisco fare persone di mer*a e chiedere scusa piuttosto che essere come te. Sei finto perché vuoi sempre apparire perfetto. Tu sai solo alzarti e toglierti il cartellino, ma sempre qua stai”, sbotta Diego.

Di fronte alla situazione, Maria De Filippi riporta l’attenzione su Jessica e l’appuntamento con Diego. “Io credo che lui sia attratto più dal mio corpo. Ho la percezione che sia un interesse solo tanto fisico”, dice la dama. Diego ammette di essere molto attratto fisicamente da Jessica puntualizzando, però, di non provare nei suoi confronti solo un interesse fisico.











