Jessica, Uomini e Donne/ Chi è la nuova tronista: mamma di un bimbo, sogna…

Jessica, una mamma di 29 anni, è la nuova tronista di Uomini e Donne. Insieme alla giovanissima Sophie Codegoni, Jessica cercherà di trovare l’amore tra i corteggiatori che parteciperanno all’appuntamento al buio. Della nuova tronista si sa davvero poco e, per scoprire il suo viso, sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata. Nel frattempo, il Vicolo delle News anticipa qualche dettaglio sulla personalità della nuova protagonista femminile del trono classico. La 29enne Jessica vive in provincia di Roma ed è mamma di un bambino di 5 anni. Alle spalle, Jessica ha una storia abbastanza complessa. Da ragazzina, infatti, ha lasciato la casa paterna e si è trasferita a Milano dove ha cominciato subito a lavorare per mantenersi da sola. L’inizio a Milano non è stato affatto facile al punto da aver trascorso le prime notti in stazione. Oggi, però, la situazione è cambiata.

JESSICA, NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE IN CERCA DEL PRINCIPE AZZURRO

Jessica spera di trovare a Uomini e Donne un ragazzo con cui costruire una storia seria. Essendo mamma, non ha alcuna intenzione di perdere tempo e spera di trovare un uomo che abbia i suoi stessi desideri. Nonostante la fine della storia con il padre di suo figlio, Jessica crede ancora nel grande amore e desidera incontrare una persona che sappia rispettare le sue esigenze e che la aspetti a casa la sera, dopo un’intensa giornata di lavoro. La nuova tronista di Uomini e Donne è una tatuatrice e da poco lavora alle Poste. Impegnatissima, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e spera di trovare l’amore della sua vita durante l’avventura nel dating show di canale 5.



