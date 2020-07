Jessica Vella e Kevin Ishebabi del GF 14 si sono lasciati/ “E’ finita, non sto bene”

Jessica Vella e Kevin Ishebabi si sono lasciati. Proprio così, una delle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello è scoppiata dopo tanti anni d’amore. Ad annunciarle la fine della loro relazione è stata proprio la sorella gemella di Lidia Vella che dal suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di Instagram Stories dove è uscita allo scoperto confermando la fine della relazione con l’ex gieffino. La “ex” coppia si era incontrata proprio nella casa del Grande Fratello 14: Jessica era felicemente fidanzata, ma è scattato un vero e proprio colpo di fulmine per Kevin al punto da lasciare in diretta tv il suo fidanzata. Una complicità fortissima che li ha portati a conoscersi all’interno della casa e ad innamorarsi, ma a distanza di anni l’idillio è giunto al capolinea. “Tra me e Kevin è finita” – ha detto Jessica – “alcuni di voi penso che se ne siano accorti perché mi avete mandato dei messaggini, mi sono arrivati dei messaggi anche da profili fake come sempre. Onde evitare tutto questo che per me in questo momento sarebbe troppo, ho deciso di dirvelo apertamente in modo da sperare, ovviamente se ci tenete un po’ a me, di non ricevere domande in questione, poesie o comunque cose di questo tipo, video inerenti alla mia storia d’amore e così via”.

E’ ufficiale: è finita tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi! Dopo una serie di tira e molla, lascia a prendi, la coppia del Grande Fratello 14 si è detta addio. Un momento difficile per entrambi, ma che Jessica ha voluto condividere con i tantissimi fan e follower che da giorni su Instagram chiedevano notizia sulla storia con Kevin. “Sono stata parecchio nervosa nel dovervi dire questa cosa che ha a che fare con la mia vita privata” – ha detto la ex gieffina precisando – “sapete che non sono mai stata aperta nel raccontare le mie cose personali. Spero di farcela, spero di non piangere, perché sapete che odio la gente che piange sui social, però forse solo adesso mi sto rendendo conto che a volte è inevitabile”. Non è stato facile per Jessica ammettere che con Kevin è finita, ma con la voce rotta dall’emozione ha spiegato perchè ha voluto comunicarlo anche sui social. “Ho deciso di parlarvene perché voi per me ci siete sempre stati, mi avete sempre sostenuto in questi anni” – ha detto la Vella invitando però i fan e non solo a rispettare questo momento così difficile. “Vi chiedo gentilmente di rispettare questo momento, quindi non voglio alcuna notizia su di lui o nessun riferimento a lui, perché in questo momento ho bisogno di andare oltre, riprendermi la mia vita in mano che da cinque anni a questa parte forse ho un po’ trascurato” ha detto la ex concorrente del GF 14 che sulla storia d’amore vissuta con Kevin ha concluso dicendo: “ho lottato per questa storia, perché comunque ci credevo tanto, fino all’ultimo giorno ci ho creduto, però è arrivato il momento di mettere un punto. So che comunque può sembrare poco credibile, perché ci siamo presi e mollati mille volte, però alla nostra età bisogna prendere una decisione definitiva e questo momento è arrivato. Non volevo deprimervi… ovviamente non sto bene, penso sia evidente, però passerà, sicuramente!”



