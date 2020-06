Jessica Zanazzi/ Da Ombrellina di Formula 1 e Moto GP alla Macchina del tempo di Ciao Darwin

Pubblicità

Jessica Zanazzi è entrata nella storia della tv trash italiana quando ha partecipato alla sfida Belli Vs Brutti di Ciao Darwin 7. La puntata verrà trasmessa in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 6 giugno 2020, e sarà possibile rivederla alle prese con la Macchina del Tempo. In gara con i Belli, la concorrente di Scandolara Ravara ha indossato il numero 3 e si è rimboccata le maniche per cercare di regalare un momento divertente al pubblico da casa. La Macchina del Tempo le ha permesso di conoscere da vicino il mondo delle favole e rispondere a domande fatidiche sugli autori più celebri dei libri per bambini. Ovviamente la raffica di domande non è stata l’unica prova della sfida, visto che Jessica poi ha dovuto ingurgitare tantissimi wurstel e infine colpire delle pentolacce rotanti mentre aveva la benda sugli occhi. Facile cadere nella lussuria e guardare Jessica con occhi diversi, mentre trangugiava wurstel a volontà. Anche per questo, una volta terminata l’esperienza in tv, la concorrente è riuscita ad aumentare in modo notevole i followers su Instagram. Non si tratta comunque della prima volta: Jessica è conosciuta come Ombrellina sulle piste di Formula 1 e Moto GP.

Jessica Zanazzi, Ciao Darwin: dopo il programma il successo come influencer

Jessica Zanazzi è diventata ormai una delle influencer più seguite su Instagram. Il merito è anche della sua partecipazione a Ciao Darwin 7, oltre che delle sue curve mozzafiato e quella sensualità che non esita mai a mettere in risalto in ogni scatto. “Tra vent’anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma per quelle che non avete fatto”, scrive la Super Jey. In realtà non è tanto la frase ad aver attirato lo sguardo dei fan, quando il pancino in bella mostra, a lingerie sexy e quello sguardo audace che guarda verso la fotocamera. Clicca qui per guardare la foto di Jessica Zanazzi. Per chi è a caccia di scatti più bollenti, ci sono sempre le Stories. Jessica si mostra in costume da bagno nero al mare, mette in evidenza le curve e guarda ammiccante l’obiettivo. E poi il lato B in primo piano, mentre si sporge dal balcone della sua casa al mare. Sullo sfondo la spiaggia piena di ombrelloni. Jessica però dispensa perle a non finire e anche nel suo caso gli haters non mancano. “L’eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare”, scrive in un altro post. Ed eccolo lì l’odiatore da tastiera, pronto a mettere i puntini sulle i e a notare dettagli improbabili. “Ma sei un po’ ingrassata con la quarantena”, scrive l’utente, beccandosi una risposta ironica da parte di Jessica: “Tutta salute”.

