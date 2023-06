Jessie Andrews, chi è la presunta nuova fiamma di Damiano David/ Ex attrice hard, modella e dj…

Jessie Andrews, chi è la presunta nuova fiamma di Damiano David dei Maneskin

Jessie Andres è la nuova, presunta fiamma di Damiano David? Il frontman dei Maneskin sarebbe stato avvistato in compagnia di Jessie Andrews e il feeling tra i due non sarebbe sfuggito ai fan, ma chi è davvero Jessie Andrews? Classe 1992, Jessie, bionda e bellissima, avrebbe cominciato la carriera come attrice di film per adulti. Una scelta professionale che le ha permesso, fino al 2015, di farsi conoscere acquisendo popolarità e di vicere anche diversi premi.

Jessie, con il tempo, è diventata una modella e una dj affermato e, negli ultimi giorni, il suo nome è balzato in vetta alle curiosità del popolo del web per un video che sta circolando in rete in cui è in compagnia di Damiano David dei Maneskin.

Jessie Andrews e Damiano David: solo un’amicizia?

Jessie Andrews e Damiano David sono avvistati insieme dai fan e, alcuni atteggiamenti del frontman dei Maneskin. Nel video, i due si mostrano in atteggiamenti confidenziali. Il cantante dei Maneskin accarezza la schiena della cantante. Inoltre, pare che i due abbiano condiviso sui social alcune foto scattate nella stessa camera d’albergo.

Tuttavia, pare che tra i due non ci sia alcuna relazione ufficiale. Anche con Martina taglienti, la ragazza del video del bacio, non è nata alcuna storia. Chiusa la relazione con Giorgia Soleri, dunque, il frontman dei Maneskin è ufficialmente single.

