Le malattie colpiscono tutti, anche le personalità del mondo dello spettacolo, come la cantante Jessie J (vero nome: Jessica Ellen Cornfish) che ha annunciato di avere un cancro al seno. Una notizia che ha sconvolto i suoi fan che non hanno mai smesso di seguirla anche se nel mondo dei concerti e delle radio non è più presente da anni. Il cancro che ha colpito la 37enne le è stato diagnosticato da poco ed è quindi in fase iniziale.

Andrea Iannone e il primo incontro con Elodie/ "All'inizio lei non gradiva", poi la rivelazione sulla Puglia

Proprio perché è precoce, la cantante americana si è detta fiduciosa e si aggrappa alla speranza di una cura anche se “il cancro fa schifo” e se ne ha parlato apertamente al suo pubblico è perché ne sentiva l’estremo bisogno, anche per metabolizzare una cosa del genere.

Jessie J, scoperto un cancro al seno: “Scomparirò per un po’”

Come ha annunciato Jessie J, che dovrà curarsi per il cancro al seno che ha scoperto di recente, “scomparirò per un po’” anche se non ha mai perso la sua ironia dato che dopo che si sarà sottoposta all’operazione “tornerò con delle tette enormi e più musica”. I fan hanno apprezzato la sua sincerità e la forza che ha saputo esprimere nel confessare quello che dovrà passare.

Emma Marrone e la scoperta shock del tumore / "Un'operazione di 6-7 ore", poi la reazione

Sempre sui social la cantante ha detto di voler essere aperta su quest’argomento delicato anche perché in passato la condivisione l’ha aiutata moltissimo. Anche perché “altre persone mi hanno dato il loro amore”. E poi ha concluso dicendo che le spezza il cuore al pensiero dell’esistenza di tante persone nella sua stessa situazione oppure ancora peggiori.