Jessie J, dopo l'operazione per la rimozione del tumore al seno, è stata ricoverata nuovamente in ospedale per un'infezione.

Tanta preoccupazione per Jessie J che, a qualche mese dall’operazione a cui si è sottoposta per la rimozione di un tumore al seno, è tornata in ospedale dove è stata ricoverata d’urgenza a causa di un’infezione. A renderlo noto è stata la stessa cantante con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram il 3 agosto 2025 in cui racconta i motivi per cui è stato necessario il suo ritorno in ospedale. «Come ho trascorso le ultime 24 ore» – ha esordito la cantante che è tornata «nello stesso reparto in cui mi ero ripresa dopo il mio intervento chirurgico», ha spiegato. «Non previsto o pianificato», ha aggiunto facendo riferimento al nuovo ricovero.

«Ho avuto e ho ancora sintomi che indicavano un coagulo di sangue sul polmone», ha scritto la cantante. «Non è un coagulo di sangue» ma gli esami hanno rilevato «un’infezione (sto ancora cercando di capire cosa) e un po’ di liquido sui polmoni».

Come sta Jessie J dopo il nuovo ricovero in ospedale

Ma come sta ora Jessie J? «Faccio fatica a respirare.So che molte persone che avranno attraversato questo o qualcosa di simile possono o meno essere d’accordo con me su questo o meno, e va bene. Ma per me lo so che il vero duro viaggio di tutta questa faccenda fisicamente è stato il giorno in cui sono andata in chirurgia», ha spiegato la 37enne.

Il post operatorio, come racconta lei stessa, si sta rivelando più duro del previsto. «Il recupero fisico è tutt’altro che facile o veloce, e mentalmente è stato il momento più difficile per me», ha scritto. L’elemento più critico, però, è stata la quotidianità interrotta. «Soprattutto come mamma con un bambino e incapace di essere la madre che sono di solito. E dover cambiare i piani per la mia carriera per quest’anno è stato frustrante dopo aver lavorato così duramente per arrivare al punto ed entusiasta di fare tutto».

