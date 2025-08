Jesto, chi è il rapper morto a 41 anni: era figlio di Stefano Rosso

Il mondo della musica piange Jesto, (Justin Jesto Rossi Yamanouchi) noto rapper e freestyler che ha perso la vita a soli 41 anni per cause che non sono ancora state rese note. Secondo le ultime informazioni raccolte dal quotidiano Leggo, l’artista sarebbe scomparso all’età di 41 anni per un arresto cardiaco mentre si trovava a cena in un ristorante, anche se per il momento non ci sono conferme a riguardo. Figlio del cantautore Stefano Rosso, venuto a mancare a soli 58 anni nel 2008, a dare l’annuncio della scomparsa è stato il fratello:

Giulia Stabile choc: "Credevo che Maria De Filippi non mi volesse bene"/ Cos'è successo tra loro ad Amici

“Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi. Astro del rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia il vuoto, perché non è così, lascia un’eredità di valore incalcolabile e uno slancio all’elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare” le parole di Hust in un post pubblicato su Instagram. Niente da fare, purtroppo il dolore incalcolabile della famiglia si è diffuso e ha toccato anche tanti colleghi come Fedez, che ha manifestato il dispiacere dopo aver appreso la notizia.

Delitto di Garlasco/ Mamma Sempio: “Mai incontrato il vigile a Vigevano, era uno che ci provava con tutte”

Jesto, l’addio di Fedez e la vita privata

Non si hanno molte informazioni riguardo alla vita privata di Jesto, che ha sempre preferito far parlare di sé più per la musica che per il gossip, non dandosi mai in pasto ai giornali di cronaca rosa. Sappiamo che era molto ben voluto nel mondo della musica, come testimonia anche l’addio di Fedez al collega:

“Un punto di riferimento per il movimento, in un’epoca in cui si rappava solo per al fotta e la passione. Riposa in pace leggenda del rap (quello vero)”. Nel corso della sua carriera Jesto aveva lanciato diversi progetti musicali, come il primo disco Il mio primo e ultimo disco, mentre la sua ultima fatica professionale era stata Buongiorno Italia.

Belen Rodriguez, silenzio rotto sul nuovo fidanzato: "Come stanno le cose"/ La verità su Andrea Foriglio