“Jet privati da abolire”, proposta di Si e Verdi/ “Inquinamento per capricci dei Vip”

“I jet privati sono da abolire”, questa la proposta portata avanti da Sinistra Italiana e Verdi in vista delle Elezioni Politiche 2022. Il motivo è da ricondurre all’inquinamento e al cambiamento climatico. I voli con questi mezzi, infatti, contribuiscono all’immissione nell’atmosfera di quantità consistenti di CO2. È per questa ragione che il sacrificio dei più ricchi è stato definito dai due partiti come una “necessità per la salute del nostro Pianeta e di tutti noi”.

La proposta è stata illustrata attraverso i social network. “L’1% della popolazione più ricca del pianeta inquina il doppio della metà più povera. È per questo che il prezzo dei capricci dei super ricchi lo paghiamo tutte e tutti, nonché le prossime generazioni. Lo vediamo ogni giorno sui social. Celebrità che ostentano il loro stile di vita ad alto impatto sul clima”, si legge nel post pubblicato nella pagina Facebook delle due forze politiche alleate con il Pd. A corredo alcuni esempi: “Temperature caraibiche in case enormi d’inverno, inquinanti mega yacht per le vacanze d’estate. Jet privati per spostamenti brevi e superflui, come un aperitivo a Mikonos dalla Sardegna e ritorno, in 24 ore. Tonnellate e tonnellate di CO2 emesse quasi per gioco. Una follia”.

“Jet privati da abolire”, proposta di Si e Verdi: scoppia la polemica

La proposta di Sinistra Italiana e Verdi di “abolire i jet privati”, come era prevedibile, ha provocato una polemica. Il centrodestra ritiene che il problema dell’inquinamento causato da questi mezzi non abbia una rilevanza notevole. “In Italia risultano solo 133 jet privati registrati fiscalmente”, ha fatto notare il deputato di Italia Viva Luigi Marattin. Il nostro Paese, tuttavia, non è l’unico che sta pensando ad un provvedimento di questo genere.

Anche la Francia si è mossa in questa direzione. Il Governo, come riportato da Today, ha suggerito all’Ue la possibilità di limitare le tratte, mentre i Verdi francesi vogliono l’abolizione totale del loro utilizzo. Il tema è molto trattato non soltanto dal mondo della politica, bensì anche sul web, dove esiste persino una pagina ad hoc: “Jet dei ricchi”. I suoi post mostrano l’impatto dei voli privati sull’ambiente. Nell’occhio del ciclone, in tal senso, nelle scorse settimane sono finiti Vip come Diego Della Valle e John Elkann. Per quest’ultimo, si legge, “i risultati sono impressionanti, 2386 tonnellate di CO2, che corrispondono a tutti i gas serra emessi in un anno da 837 persone per l’insieme dei loro trasporti (aereo, treno, macchina) e di 4970 persone se considerassimo solo l’impatto ambientale del trasporto aereo”.

