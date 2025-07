Checco Lillo, chi è il fratello di Jey Lillo: l'avventura a Pechino Express e la finale dell'Isola dei Famosi 2025

Jey e il rapporto speciale con il fratello Checco Lillo

Questa sera, mercoledì 2 luglio, su Canale 5 andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025. Per ora, i finalisti sono quattro, mentre Jey Lillo e Teresanna Pugliese dovranno attendere l’esito del televoto per capire chi tra loro due potrà giocarsi la vittoria del reality. Ma, andiamo a conoscere meglio Jey, sbarcato sull’Isola diverse settimane dopo rispetto al resto dei naufraghi. Questo è stato un anno piuttosto impegnativo per il Tiktoker, reduce già dall’esperienza a Pechino Express in coppia con il fratello minore, Checco.

Quanti chili hanno perso i finalisti dell'Isola dei Famosi 2025?/ Spicca il cambiamento di Mario Adinolfi!

Checco Lillo è il fratello del celebre illusionista diventato un volto noto del web e i due hanno partecipato insieme all’edizione 2025 di Pechino, formando la coppia dei “Magici” e conquistando da subito pubblico e concorrenti per la loro spontaneità e competitività. Classe 2001, originario di Napoli, Checco è un ragazzo semplice, legatissimo alla sua città e alla sua famiglia. Dopo il diploma ha iniziato a lavorare in un negozio di videogiochi, mondo che conosce benissimo grazie alla sua passione per il gaming e i tornei e-sport, ai quali ha partecipato anche da giovanissimo. Allo stesso tempo ha scelto di iscriversi all’università, portando avanti studio e lavoro.

Chi è Clara, la figlia di Mario Adinolfi che lotta con l’anoressia/ “Spero sia tenace come me”

Checco Lillo: chi è e i dettagli

Nonostante la popolarità derivata da Pechino Express, Checco ha mantenuto uno stile di vita lontano dai riflettori e dai social. Difatti, condivide poco della sua vita privata sul suo profilo Instagram e non si sa nulla della sua vita sentimentale. Il rapporto con il fratello Jey è particolarmente speciale. Difatti, Checco è stato il primo a supportarlo nella sua nuova avventura televisiva da solo all’Isola, definendolo “una forza della natura” ma anche “un cuore enorme”.