Ormai il web sembra essere l’anticamera della tv; dallo schermo di uno smartphone ai reality più in voga, il passo sembra davvero breve. Lo dimostra Jey Lillo – nome d’arte di Gennaro Lillo – prossimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2025. Non è la prima volta che l’illusionista diventato celebre grazie a Tiktok si cimenta con un reality e si cimenta con un’esperienza simile nel contesto televisivo. Caparbietà, furbizia e soprattutto capacità di sopravvivenza; sono peculiarità che ha già messo in mostra nella recente avventura a Pechino Express 2025. Ora, è pronto a mettersi nuovamente in gioco anche in Honduras con un background che vale certamente come vantaggio.

Ma chi è Gennaro Lillo, meglio noto come Jey Lillo, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2025? La magia – erroneamente – si tende a pensare che attiri principalmente i più piccoli, poi nel tempo quella sorta di passione per le illusioni sbiadisce; lui, invece, non ha abbandonato quelle atmosfere che superano la realtà e che tra mentalismo e trucchi generano magnetismo. Si è fatto conoscere su Tiktok, nota piattaforma dove con numerosi video ha attirato in poco tempo la curiosità di milioni di follower. Video dopo video, il merito di Jey Lillo è stato quello di avvicinare al mondo dell’illusionismo con semplicità e ironia. Siparietti scherzosi, battute irriverenti; queste le cornici scelte da Jey Lillo per raccontare la sua passione e renderla fruibile senza limiti generazionali.

Jey Lillo, dalle prime esperienze in tv all’Isola dei Famosi 2025: la magia come scudo contro il bullismo

Dal web alla tv, come detto all’inizio, e non solo per i reality; Jey Lillo aveva già avuto modo di avvicinarsi al mondo dello spettacolo partecipando ad altri format noti come ‘Tu si que vales’ e Ciao Darwin. Ora, per il mago di Tiktok è giunta l’ora di mettersi nuovamente in vetrina con un’esperienza tutt’altro che banale. Come nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 non saranno i trucchi di magia a fare la differenza; le relazioni con i naufraghi, le sfide e i momenti tesi, queste saranno le nuove sfide di Jey Lillo.

Come racconta Il Messaggero, Jey Lillo ha raccontato in passato di come la magia sia stata la chiave di volta per uscire da una condizione per nulla facile. Vittima di bullismo da piccolo, proprio grazie ai trucchi dell’illusionismo è riuscito a definire la sua vita senza farsi abbattere dal giudizio altrui spesso ingiusto e violento. Un racconto che si ricollega anche ad un brutto incidente vissuto all’età di 13 anni; ne scaturì un problema alla mandibola ma anche una fase delicata dal punto di vista emotivo che spesso sfociava anche in attacchi di panico.