Con l’inizio di Pechino Express 2025, a partire da questa sera su Sky e NOW, il pubblico potrà conoscere ma anche diventare sostenitore della coppia dei #Magici formata Jey Lillo e dal fratello Checco. Quella di Jey è una storia di riscatto su più fronti della vita. Pseudonimo di Gennaro Lillo, è molto seguito nel mondo dell’illusionismo nel nostro Paese. Classe 1997, ha trasformato il dolore in arte, costruendosi una carriera grazie alla magia.

Pechino Express 2025, Jey Lillo concorrente: la magia e Paolo Bonolis l’hanno salvato dal bullismo

Il bullismo Jey Lillo lo conosce bene dal momento che, purtroppo, l’ha vissuto sulla sua pelle quando era piccolo. Il giovane campano veniva preso in giro per i chili di troppo. Per sfuggire a questo, ha trovato rifugio nel mondo della magia che gli ha permesso di esprimere tutto suo talento.

Da lì, sono arrivate le prime soddisfazioni con un incontro causale con Paolo Bonolis che gli aprì le porte di Ciao Darwin. Dopo aver partecipato a Tu Si Que Vales e a I Soliti Ignoti, è riuscito a conquistare un posto a Pechino Express 2025 dove darà tutto se stesso per cercare di conquistare il titolo di vincitore della dodicesima edizione.

Jey Lello di Pechino Express, vita privata: incidente, emarginazione e problemi economici

Jey Lello è cresciuto nel quartiere Pallonetto di Napoli vivendo un’infanzia segnata dall’emarginazione e dalle difficoltà economiche. Un grave incidente a 13 anni gli ha causato la rottura della mandibola. Questo evento segnò profondamente la vita: la perdita di peso, gli attacchi di panico e la necessità di trovare un nuovo equilibrio.

Con tutte le sue insidie, la strada l’ha forgiato, ma Gennaro ha scelto di usare l’intelligenza appresa in quegli anni per creare illusioni anziché perdersi nei pericoli. “La magia mi ha salvato la vita, ho trasformato in arte ciò che mi ha insegnato la strada”, ha dichiarato in una intervista a Il Corriere.

Jey Lillo e il flirt con Rosa Ricci di Mare Fuori: la storia mai confermata

Tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024, il concorrente di Pechino Jey Lillo è stato tra i protagonisti delle riviste di gossip per un presunto flirt con Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori. I due furono fotografati insieme a Ibiza, alimentando voci su una possibile relazione mai confermata ma nemmeno smentita.