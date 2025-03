I Magici, Jey e Checco Lillo, sono tra i concorrenti della nuova stagione di Pechino Express 2025, il reality game in partenza su Sky. Il viaggio – avventura quest’anno si svolgerà tra le Filippine, Thailandia e Nepal e sarà condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione dell’inviato Fru dei The Jackal. Tra i concorrenti ci sono anche i fratelli Jey e Checco Lillo che sono pronti alla loro prima partecipazione in un reality game di successo. Ma chi sono Jey e Checco Lillo? Jey Lillo è il mago moderno più famoso d’Italia che sin da bambino si è avvicinato al mondo della magia complice la grande passione per l’illusionista americano Criss Angel.

Gennaro crescendo si è sempre più appassionato al mondo della magia decidendo così nel 2020 di aprire un profilo TikTok dove ha pubblicato il primo video che nel giro di poco tempo ha catalizzato l’attenzione di tantissime persone. In meno di un giorno il video ha infranto 1 milioni di views trasformandolo in un vero e proprio personaggio!

Chi sono I Magici, Jey Lillo e Checco Lillo di Pechino Express 2025

“Se ti stupisco mi fai un regalo” – con questo nome Jey Lillo (Gennaro) ha lanciato il suo format su TikTok diventando nel giro di pochissimo tempo uno dei maghi più seguiti di sempre conquistando l’attenzione anche di personaggi importanti in Italia e nel mondo.

Tra i suoi fan anche il mago Dynamo che si è lasciato conquistare dalla sua fantasia e creatività. A Pechino Express 2025 Jey Lillo partecipa con il fratello Checco Lillo formando la coppia de I Magici. Il fratello Francesco, ma per tutti Checco, studia e lavora e a differenza di Jey Lillo ha una grandissima passione per il mondo dei videgames che l’hanno portato a gareggiare a livello nazionale in diverse competizioni gaming. Riusciranno i due fratelli a superare le prove e le sfide di Pechino Express 2025?

