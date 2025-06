Jey Lillo si commuove dopo la semifinale dell'Isola dei Famosi 2025 pensando al percorso fatto di tanti sacrifici che lo ha portato fino alla finale

C’è un solo posto ancora disponibile nella finale dell’Isola dei Famosi 2025, e Jey Lillo dovrà giocarselo con l’amica Teresanna Pugliese. I due napoletani sono infatti finiti in nomination, senza particolare sorpresa, visto che il gruppo dei senior è ancora in maggioranza. Il che significa che mercoledì prossimo, in diretta su Canale 5, Jey e Teresanna scopriranno chi dei due è il concorrente che il pubblico vuole in finale.

Nonostante l’amarezza per non aver conquistato ancora il posto da finalista, Jey si è detto felice di essere riuscito, con la sua caparbietà, ad arrivare fino alla fine di questo percorso televisivo, e di fronte alle telecamere dell’Isola dei Famosi si è commosso, ricordando tutta la strada fatta per arrivare fino a questo momento.

Jey Lillo in lacrime all’Isola dei Famosi 2025 a un passo dalla finale: lo sfogo

“Ripensavo a tutta la strada che ho fatto per essere qua, è immensa!”, ha ammesso Jey in lacrime. Così ha continuato, ricordando di venire da una situazione molto umile: “Tutti i sacrifici che ho fatto, tutte le porte che ho sfondato, le finestre che ho rotto per andare sempre avanti mi hanno fatto commuovere e pensare tanto.”, ha raccontato il prestigiatore e mago, che ha deciso di prendersi, dopo settimane, un attimo tutto per sé stesso: “Mi sono preso un momento per me, visto che non me lo prendo mai. Qui era la cosa giusta. L’Isola toglie e l’Isola dà, e a me ha dato veramente tanto.”. Jey Lillo è arrivato un mese dopo gli altri naufraghi ma è riuscito, in queste settimane, a conquistare non solo il pubblico a casa, che lo ha già salvato nel suo precedente televoto, ma anche alcuni dei naufraghi senior. Ora resta solo da conquistare quell’ultimo posto in finale.

