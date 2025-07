Jey Lillo è fidanzato? Tutti i presunti flirt del protagonista dell'Isola dei Famosi 2025

Jey Lillo ha una fidanzata? Questa è la domanda che in molti si sono chiesti nelle ultime settimane, dopo lo sbarco del mago napoletano all’Isola dei Famosi 2025. Il Tiktoker è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, ma al momento sembra essere single. In passato, però, è stato coinvolto in alcuni presunti flirt che hanno attirato l’attenzione dei media. Nel 2023, si è parlato di una possibile relazione con Maria Esposito, nota per il ruolo di “Rosa Ricci” in Mare Fuori.

I due, infatti, sono stati beccati più volte insieme, passando anche un weekend insieme ad Ibiza. Inoltre, hanno spesso avuto scambi compromettenti sui social. Ad ogni modo, Jey ha negato sempre questi rumors, spiegando di provare un grande affetto e una profonda stima per l’attrice, ma evitando di definirla “fidanzata”. Ad oggi, poi, Maria sembra essere legata ad un altro ragazzo.

Jey Lillo e Zeudi Di Palma: la verità sulla loro amicizia

Recentemente, invece, Jey Lillo è apparso insieme ad un altro volto noto dei reality di Canale 5: Zeudi Di Palma, quinta classificata nell’ultima edizione del Grande Fratello. Recentemente, infatti, i due hanno condiviso delle foto e video insieme sui social, dimostrando di avere una grande confidenza. Al che, c’è chi ha pensato che tra di loro potesse esserci qualcosa di più. Tuttavia, la loro pare essere solo una bella amicizia, senza alcun coinvolgimento romantico.