La notorietà travolgente dell’ultimo periodo non ha superato i cancelli invalicabili che proteggono la vita privata di Jey Lillo. Chi è la fidanzata dell’illusionista celebre su Tiktok? A proposito di magia, la risposta è avvolta dal mistero. Al di là dei giochi di parole, l’ex concorrente di Pechino Express e ora prossimo a cimentarsi con l’Isola dei Famosi 2025 non ha mai parlato apertamente della sua quotidianità e, ne consegue, una carenza di informazioni – per lo più frammentarie – in relazione alla sua vita sentimentale.

CHI E’ L’ELIMINATO DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2025: PUNTATA 28 MAGGIO? ALESSIA FABIANI!/ “Torno dai miei figli”

La domanda, per i fan, sorge spontanea: Jey Lillo – nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 – ha una fidanzata? Prima di arrivare all’attualità possiamo provare a ricostruire la vita sentimentale dell’illusionista partendo da alcuni rumor del passato. Qualche anno fa infatti era stato accostato ad un altro volto noto del mondo dello spettacolo; Rosa Ricci, all’anagrafe Maria Esposito. Nota per la sua partecipazione a Mare Fuori, venne accostata a Jey Lillo appunto come possibile fidanzata.

Lite Mario Adinolfi attacca Chiara Balistreri: “Mi hai isultato!”/ Duro scontro all’Isola dei Famosi

Rosa Ricci è stata la fidanzata di Jey Lillo? Mancano all’appello conferme e smentite

Secondo il settimanale Chi – come racconta Fanpage – tra i due ci sarebbe stata una breve liaison condita anche da un breve viaggio insieme ad Ibiza. Queste le voci su Maria Esposito come fidanzata di Jey Lillo, risalenti al 2023. Non sono mancati ulteriori scatti ‘rubati’ e paparazzate ma nonostante tutto i diretti interessati non hanno mai smentito o confermato i rumor di cronaca rosa.

Oltre a rumor e voci di corridoio, non sembra esserci altro di concreto a proposito di una possibile fidanzata di Jey Lillo. Il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 non sembra interessato a spostare i riflettori sulla sua vita privata e sentimentale ma chissà che proprio nel reality di Canale 5 non decida di lasciarsi andare a rivelazioni e confessioni sul tema.

Caterina, chi è la figlia adottata di Simona Ventura/ Attacco ad Adinolfi: "Genitore è chi lotta per esserlo"