Jey Lillo: “Io e Maria Esposito non siamo fidanzati”/ “C’è un rapporto speciale, mai conosciuta una come lei”

Jey Lillo smentisce di essere fidanzato con Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori

Qualche settimana fa sui social è diventato virale un video che ha come protagonisti Maria Esposito, la Rosa Ricci della celeberrima serie TV Mare Fuori, e il mago e tiktoker Jey Lillo. Nel video i due ragazzi ballano insieme, in modo molto intimo, e sembrano scambiarsi un bacio sulle labbra. Immagini che hanno immediatamente scatenato il gossip, portando tanti a credere che i due stessero insieme.

Oriana Fallaci, il nipote Edoardo: “Era ruvida, diventava una belva”/ “Le servì in un giornalismo di uomini"

Gossip che nessuno dei due ha finora nettamente smentito, almeno fino all’ospitata di Jey Lillo a La Volta Buona del 29 dicembre 2023. Il mago è stato infatti tra gli ospiti di Caterina Balivo che ne ha dunque approfittato per chiedergli la verità sul rapporto con la star di Mare Fuori.

Jey Lillo e il rapporto speciale con Maria Esposito: “Mai conosciuto una come lei”

“Non siamo fidanzati”, ha allora chiarito subito Jey Lillo, facendo però intendere che non è escluso che tra loro possa nascere in futuro qualcosa che vada oltre l’amicizia. “Abbiamo un rapporto veramente speciale, io stimo tantissimo Maria perché penso che in tutta la mia vita non ho mai conosciuto una persona come lei.”, ha aggiunto Lillo.

Maurizio Battista punge Chiara Ferragni: "Beneficenza a teatro ma non vendo Pandori"/ E sulla famiglia…

Così, di fronte alle domande curiose dei presenti a La Volta Buona, Lillo ha concluso: “Diciamo che non siamo fidanzati, però viva le cose belle. Questo video ha fatto oltre un milione di visualizzazioni sui social, questo significa che tutte le persone che hanno visto questo video magari provano una certa emozione e noi siamo contenti, perché siamo spontanei, siamo veri. Non stiamo insieme però viva la leggerezza, quel video è leggero, cosa che si sta un po’ perdendo in questo periodo.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA