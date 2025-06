Chi è Jey Lillo, il giovane mago protagonista all’Isola dei Famosi 2025: una storia di riscatto dopo un’infanzia difficile tra bullismo e un incidente.

Resilienza e riscatto, queste le parole chiave per descrivere Jey Lillo – attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 – non tanto per l’esperienza nel reality ma per ciò che riguarda le esperienze di vita personali e anche alcuni aneddoti in campo professionale. In Honduras si gioca le ultime carte, da buon illusionista, per tentare di accedere alla finale; la graticola del televoto alimenta la curiosità degli appassionati e c’è molto da raccontare sul giovane mago che dai social è presto arrivato a conquistare anche il gusto dei telespettatori.

Come anticipato, la parola riscatto è fondamentale; Jey Lillo – concorrente all’Isola dei Famosi 2025 – è oggi un volto noto e la soddisfazione per la notorietà conquistata è doppia considerando la sua infanzia difficile. Lui stesso, tra un gioco di prestigio e l’altro, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo. Il classe 1997 originario di Napoli ha poi vissuto un lungo calvario a causa di un brutto incidente all’età di 13 anni; una sventura che si è presto tramutata in svolta data l’ascesa che lo caratterizza negli ultimi anni. “…Una barca ci urta, cado in mare ma la faccia finisce su uno scalmo: mi perfora completamente la mandibola. Dovevo essere operato d’urgenza… Nella fase post-operatoria sono diventato molto più ansioso”.

Jey Lillo, da buon illusionista ‘nasconde’ la sua vita privata: il giovane mago ha una fidanzata?

Prima di prendere parte all’Isola dei Famosi 2025, Jey Lillo aveva già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico televisivo. Appena qualche mese fa ha infatti preso parte all’esperienza simile a Pechino Express in coppia con il fratello Francesco – teneramente chiamato Checco – e proprio quest’ultimo si è reso protagonista di una toccante sorpresa in Honduras. Un momento tra fratelli che ha messo in evidenza il grande rapporto d’amore tra i due.

Per quanto sia ampiamente attivo sui social – baricentro della sua ascesa professionale – Jey Lillo risulta essere molto discreto in relazione alla sua vita privata. Non sappiamo infatti se nel suo cuore ci sia attualmente una fidanzata ma l’illusionista è stato accostato in passato ad una nota attrice: Maria Esposito, nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori. Tra presunti avvistamenti e voci di corridoio mai confermate, la liaison non è mai stata confermata e ad oggi la giovane attrice risulta comunque impegnata ma non con Jey Lillo. Proprio all’Isola dei Famosi, il mago ha raccontato piccoli aneddoti anche riguardanti i suoi genitori. In particolare il papà a suo modo lo spronava: “Per lui non ero capace a fare nulla, ma non lo diceva con cattiveria”. A proposito della mamma invece, ha raccontato dei momenti difficili dovuti all’infrangersi del sogno di vivere di musica: “Mi disse in lacrime: ‘Apprezzo quello che fai, ma ogni cosa che provi non va, cosa vuoi fare della tua vita?’. Io le risposi che un giorno ce l’avrei fatta…”.

