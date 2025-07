Sorpresa per Jey Lillo all'Isola dei Famosi 2025: arriva il videomessaggio dei fratelli in diretta durante la finale su Canale 5

Doppia sorpresa per Jey Lillo all’inizio della finale dell’Isola dei Famosi 2025: non solo il naufrago è riuscito a battere la favorita Teresanna Pugliese al televoto, diventando l’ultimo finalista di questa edizione, ma ha anche ricevuto un videomessaggio di incoraggiamento da parte dei suoi due fratelli.

“Fratellino come stai? Noi sicuramente molto meglio di te. – ha esordito il fratello Checco Lillo – Siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo percorso: la finale. Noi siamo tanto tanto fieri e orgogliosi di te e del percorso che hai fatto, e non lo siamo solo noi, amici e familiari, ma tutte le persone che hai conquistato con questo percorso. E ti assicuro che sono veramente tante.”, è stato l’incoraggiamento degli amati fratelli di Jey.

Jey Lillo vincerà l’Isola dei Famosi 2025? La speranza dei fratelli

Il naufrago non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle parole d’amore e di stima dei suoi fratelli, che concludono il videomessaggio parlando della possibile vittoria: “Da dove siamo partiti lo sappiamo solamente noi e ora stai là, ad un passo dal sogno. Quindi fatti questa finale, lotta fino all’ultimo come abbiamo sempre fatto e ricordati che, comunque vada, per noi hai già vinto.” E, in effetti, la corsa di Jey Lillo per la vittoria continua: riuscirà a vincere i prossimi televoti e, magari, vincere quest’Isola dei Famosi 2025?

