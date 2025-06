Jey Lillo affronta Mario Adinolfi dopo la diretta dell'Isola dei Famosi 2025 e lo accusa di averlo 'tradito' nominandolo nonostante una promessa fatta

Dopo la scoppiettante diretta dell’Isola dei Famosi 2025 del 18 giugno, i concorrenti rimasti in gara sono tornati a Playa Dos dove hanno avuto modo di commentare la puntata e quanto accaduto. In nomination, all’alba della semifinale, sono finiti Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo. Quest’ultimo, pur conscio di dover finire al televoto almeno una volta prima della fine del programma, si è comunque scagliato contro Mario Adinolfi, reo di averlo nominato nonostante una promessa fatta.

Così, finita la puntata, Jey ha affrontato il naufrago, dicendosi deluso dal suo comportamento. “Mi hai guardato negli occhi e mi hai detto: ‘Io non ti nomino'”, gli ha ricordato, spiegando poi l’accaduto anche in confessionale: “Dice sempre che la sua è parola di re, quindi che vuol dire? I più grandi re sono infami! Sapevo che in certi regni i re erano infami, però pensavo che lui fosse un altro re.”.

Mario Adinolfi e la strategia della sua nomination all’Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi ha però risposto col sorriso a Jey, dicendogli che, in realtà, aveva detto di non votarlo la volta precedente, non questa. Il mago ha però negato questa affermazione: “Me l’hai detto anche stasera!”, ha tuonato allontanandosi. Quando è stata allora Teresanna Pugliese a chiedere ad Adinolfi come mai non avesse votato lei, il naufrago non ha fatto mistero di avere una strategia che si adatta di volta in volta agli obiettivi da raggiungere. “La mia pallottola non va mai a vuoto, la mia pallottola, se colpisce, è per uccidere”, sono state le sue parole. Di certo, il ‘tradimento’ ai danni di Jey Lillo potrebbe far nascere nuovi dissapori all’interno del gruppo, dei quali si discuterà nel corso della prossima puntata in diretta su Canale 5.

