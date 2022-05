JF Band, The Band/ Asia Argento li boccia: “è la classica cover”

JF Band sono tra i protagonisti della prima edizione di The Band 2022, il talent show condotto da Carlo Conti su Rai1. Durante l’ultima puntata la loro performance non colpisce particolarmente né la giuria né tantomeno i tutor. I Jf Band si sono esibiti sulle note di “Un’estate fa”, un classico senza tempo della musica italiana, rivisitato in una versione moderna che però coinvolge tutto il pubblico del teatro Verdi di Montecatini Terme che si lascia andare in una standing ovation. A rompere la magia ci pensa Asia Argento che boccia la loro esibizione: “anche io ero emozionata ma sembra la classica cover che si ascolta negli hotel”.

Melissa Satta, chi è e vita privata/ "Pronta a creare una famiglia con Mattia"

Parere differente quello di Carlo Verdone che precisa: “penso che la loro versione era molto ispirata, dolce, l’ha fatta con una leggerezza richiesta da Federico. È un gruppo elegante e così è stata la prestazione”. Complimenti anche da Gianni Nannini che commenta: “mi è piaciuto il vestito di arrangiamento della band”. Non solo, la rocker di “Sei nell’anima” chiede alla band di interpretare anche “Sweet Dreams”. Dopo le edizioni la band colleziona soli 32 punti.

Living Dolls, The Band/ Masini dubbioso: "sono brave a suonare, ma..."

Chi sono i JF Band di The Band 2022

Ma chi sono i JF Band, concorrenti di The Band 2022? La band è formata da 4 musicisti e una cantante. Il gruppo viene da Parma e spazia, musicalmente parlando, tra diversi generi: dal rock al pop fino al soul. L’incontro tra i componenti è avvenuto qualche anno fa e parlando del loro leader hanno detto: “avere un capo femmina è piuttosto difficoltoso, mai farla inca**are”.

Le esibizioni della band non hanno particolarmente convinto i tutor con Irene Grandi che ha precisato: “c’è un po’ da lavorare sulla voce e sulla musica. Qui ho sentito un po’ di scollamento rispetto alle altre band”. La band è seguita dal tutor Federico Zampaglione.

Isoladellerose, The Band/ Conquistano giuria e tutor nella terza puntata

JF Band: ecco il video dell’ultima esibizione a The Band













© RIPRODUZIONE RISERVATA