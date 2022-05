JF Band, “The Band”/ Buone doti vocali, ma non mancano le critiche…

Federico Zampaglione, forte della sua esperienza con i Tiromancino e da solista, ha accettato la sfida che gli è stata proposta da Carlo Conti di fare da tutor a “The Band“ e ha così deciso di seguire la JF Band. La loro formazione è particolarmente recente, ma salta subito all’occhio un dettaglio: sono quattro musicisti maschi, ma con la cantante, considerata da loro la leader, femmina. E loro, con l’ironia che li caratterizza, non hanno mancato di sottolineare questo particolare: “Avere un capo femmina è difficoltoso, non si deve mai farla inca…are” – hanno detto.

Almeno per ora non sono però riusciti a mettere in luce appieno le loro doti e in entrambe le puntate sono apparsi lontani dalle prime posizioni della classifica. Loro, però, non si vogliono scoraggiare e sono pronti a sfruttare al meglio anche le critiche che hanno ricevuto sperando che possano essere uno sprone per poter migliorare.

La JF Band in gara a “The Band”: c’è ancora qualcosa che non convince

Federico Zampaglione ha scelto “Oggi sono io“, brano reso celebre da Aex Britti, per la seconda puntata della “sua” JF Band. Almeno oggettivamente non c’è stato niente che non sia andato, ma questo non ha impedito che i ragazzi potessero ricevere critiche nemmeno troppo velate. Una delle più rimostranze più accese è arrivata da Asia Argento, che non ha particolarmente apprezzato il loro “recitato creativo”.

Non del tutto soddisfatta anche Irene Grandi, che ha sottolineato come debbano mettersi di impegno se vorranno migliorare in vista della prossima puntata: “Forse c’è un po’ da lavorare sulla voce e sulla musica – ha detto l’artista toscana -. Qui ho sentito un po’ di scollamento rispetto alle altre band”. Parole come queste potranno quindi essere utili per l’ex frontman dei Tiromancino, che le potrà sfruttare a suo favore per cercare di indirizzare i ragazzi su quello che non ha funzionato.

