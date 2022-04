Jf Band, il gruppo scelto da Francesco Zampaglione a The Band/ chi sono i 5 ragazzi?

Jf Band, percorso della prima puntata di The Band

Venerdi 22 aprile è andata in onda la prima puntata di The Band, programma condotto da Carlo Conti. Tra le 19 band in gara, solo 8 di queste potranno partecipare al resto delle puntate grazie alla decisione dagli 8 giudici. Tra le band selezionate c’è stata la Jf Band, scelta dal leader dei Tiromancino e giudice Federico Zampaglione. La super giuria composta da: Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento venerdi sera ha votato le band scelte dai giudici e questo ha permesso di stilare la prima classifica al termine della puntata. Ogni giurato ha avuto 10 punti a disposizione.

Zampaglione e la Jf Band (con Rolling in the deep) sono arrivati settimi in concomitanza con un altro gruppo: I n’ice cream (con Se perdo anche te). Le due band hanno ottenuto ben 17 punti. Dalla prossima settimana pare che il voto sarà doppio, uno sarà quello della super giuria mentre l’altro quello dei 7 tutor (viene escluso l’ottavo tutor, ovvero quello che segue la band).

Jf Band, chi sono i 5 ragazzi scelti da Federico Zampaglione a The Band

La Jf Band è composta da 4 musicisti e una cantante. I ragazzi si presentano come un gruppo di Parma, pop, rock e a volte anche soul. Si sono conosciuti un paio di anni fa, anche se per loro è più bello dire che si sono conosciuti a scuola. I ragazzi della band affermano ironicamente: “Avere un capo femmina è piuttosto difficoltoso, mai farla inca**are”. La cantante invece, sorridente sostiene che anche loro abbiano dei difetti, uno di loro arriva sempre in ritardo, un altro è troppo precisino, uno studia poco eppure sostiene: “però fate quello che volete, andate bene lo stesso ragazzi”.

La cantante e leader del gruppo si chiama Jasmine Furlotti, si è diplomata al Liceo Musicale di Parma, ha studiato canto con Silvia Olari, Sabrina Poli, Alessia Galeotti e ora con Luca Jurman. Nel 2015 ha vinto “XTaro” e il Concorso “Voci Nuove”, nel 2016 ha avuto la possibilità di incidere il suo primo inedito: “Sabato sera” e poi ha scritto “Un sogno è di più’, selezionato a Sanremo giovani 2018. Ha pubblicato vari inediti, nel 2017 si è esibita davanti a Papa Francesco in Vaticano. Nel 2019 ha cantato sul palco di Al Bano e nello stesso anno ha creato la Jf Band con: Matteo Cantarelli, Lorenzo Bocchi, Alberto Fontanella e Ivan Lazzarini.











