JFK Revisited: Through the Looking Glass/ L’indagine di Oliver Stone

Oliver Stone è uno degli autori più radicali del nostro tempo. Non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, la sua filmografia parla chiaro. E JFK Revisited: Through the Looking Glass rientra sicuramente nell’elenco dei documenti imperdibili. Il regista americano non si è mai lasciato alle spalle l’assassinio di John F. Kennedy e, trent’anni dopo il lungometraggio di finzione JFK, ha firmato un documentario implacabile. Il film è ora disponibile in home video (DVD e Blu-ray) con Plaion Pictures e I Wonder

SINOSSI – Presentato alla 74ª edizione del Festival di Cannes, trent’anni dopo il film ‘JFK – Un caso ancora aperto’, il regista Oliver Stone esamina i documenti recentemente desecretati sull’assassinio a Dallas nel 1963 del trentacinquesimo presidente americano John Fitzerald Kennedy, il mistero più controverso del ’900, dimostrando come la teoria del complotto sia ormai una realtà. Con le voci narranti di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland, e con un gruppo di scienziati forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni, le prove presentate da Stone dimostrano che nel caso Kennedy la teoria del complotto è ormai una realtà

“Quando il film uscì a Hollywood 30 anni fa mi considerarono un cospirazionista. Quel film fece scalpore. Non avevo idea che avrebbe avuto quell’impatto. La stampa americana ignorò questi testi. Se avete quattro ore di tempo vi potete vi ci potete immergere voi stessi”, il ricordo di Oliver Stone sul lungometraggio del 1991. JFK Revisited: Through the Looking Glass approfondisce le incongruenze nell’autopsia di Kennedy, la gestione delle prove e i legami tra CIA e Lee Harvey Oswald.

Basato sul saggio di James DiEugenio Destiny Betrayed: JFK, Cuba, and the Garrison Case (1992), su documenti inediti ed altri elementi del caso emersi dall’uscita del suo film, JFK Revisited: Through the Looking Glass è diviso essenzialmente in due parti: la prima metà si concentra sulle prove di quel giorno del 1963, la seconda accende i riflettori sulle teorie, puntando sostanzialmente il dito contro la CIA. Un documentario esaustivo, pieno di informazioni e dettagli: da non perdere.

