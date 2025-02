Jhoanna Nataly Quintanilla, 40 anni, è scomparsa a Milano il 24 gennaio scorso e il caso è balzato all’attenzione di autorità e media con l’allarme lanciato dalle amiche della donna. Il compagno, infatti, per una settimana non ha sporto denuncia fino a che una di loro lo ha convinto, e sostiene di non avere più sue notizie da quella data senza un apparente motivo.

Famiglia e amici di Jhoanna Nataly Quintanilla, originaria di El Salvador, non credono a un allontanamento volontario: con sé non ha il passaporto e il telefono risulta spento. Capelli biondi e occhi castani, è alta 1 metro e 60 e anche nel suo Paese cresce l’apprensione per la sua sorte.

Jhoanna Nataly Quintanilla scomparsa a Milano, il racconto del compagno: “Prima di sparire parlò della morte”

Il compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla, Pablo, ha risposto ai microfoni di Chi l’ha visto? per dare la sua versione dei fatti e descrivere cosa sarebbe accaduto prima della scomparsa della 40enne. “Sono in ansia, non so cosa pensare. Non mi sono allarmato subito, non ho contattato le amiche…“. Sono state queste ultime a contattare la redazione della trasmissione per chiedere aiuto a ritrovarla, e hanno precisato che l’uomo, per una settimana, non ha denunciato la sparizione.

Al momento, sarebbe lui l’ultima persona ad averla vista prima che se ne perdesse ogni traccia. Al programma di Federica Sciarelli ha dichiarato che la notte del 24 gennaio si trovavano insieme nel loro monolocale e lei, intenta a maneggiare una valigia, avrebbe parlato di cose strane riferendosi alla morte: “Io guardavo la tv, prendo pastiglie per dormire e sono andato a letto. Una volta che mi sono svegliato non l’ho più trovata. Non abbiamo litigato, solo che lei ha detto ‘Se io muoio prima o se tu muori prima, di sicuro nessuno chiederà di te’. Non so perché parlasse così“.

