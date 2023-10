Jihad, 20 cellule attive nei Balcani/ “È zona incubatrice di minaccia terroristica verso l’Europa”

Nei Balcani ci sono almeno 20 cellule della Jihad attive nel reclutamento e nell’addestramento dei cosiddetti foreign fighters. Esse, secondo l’intelligence italiana, rappresentano un “incubatore” della minaccia terroristica contro l’Europa. L’allarme, come riportato da Il Tempo, non è recente. È stato lanciato due anni fa, ma il numero dovrebbe essere rimasto invariato. Il timore che i membri possano essere aumentati tuttavia è rilevante.

Bobby Charlton è morto a 86 anni: era leggenda del Manchester United/ Da tempo soffriva di demenza senile

Al momento delle rilevazioni c’erano oltre 1.000 combattenti che, durante la guerra in Siria, erano partiti da quella zona per arruolarsi tra le fila dello Stato islamico. Il problema è che poco meno della metà di loro sono rientrati. Ora sono “possibili vettori di rischio per la sicurezza europea e nazionale, specie in ragione dell’esperienza militare acquisita e dei legami, talora forti, stabiliti con la diaspora in Europa”, scrivono gli 007 del nostro Paese. L’area di riferimento è quella che include Kovoso, Bosnia, Albania, Macedonia, Serbia e Montenegro.

Pfizer aggiorna bugiardino vaccino Covid per miocarditi/ "Aumentano rischi, specie tra 12-17 anni"

Jihad, 20 cellule attive nei Balcani: l’allarme lanciato dall’intelligence

Le 20 cellule della Jihad attive nei Balcani sarebbero, nel dettaglio, dei gruppi di matrici salafita e wahhabita per quel che concerne Kosovo, Albania e Bosnia. Ma non solo. D’altronde, per l’intelligence italiana che ha lanciato l’allarme, “i tratti salienti del fenomeno sono determinati da network transnazionali e interetnici, spesso con connessioni europee, tra cui si segnala quello dei cosiddetti ‘Leini dei Balcani’, che rappresenta un elemento di strategia dell’Isis volto a rafforzare articolazioni periferiche per il rilancio di attività offensive”.

Crepet: "Accesso ai social sempre più precoce"/ "Per genitori sono un alibi, nessuno usa parental control"

Il rischio che queste persone possano infiltrarsi in Europa dunque è alto. Soltanto nello scorso anno le rotte balcaniche sono state attraversate infatti da quasi 150 mila migranti. Da gennaio ad agosto ne sono arrivati 52.000. Le loro etnie sono variegate: dai pakistani ai nepalesi. “Tale eterogeneità corrisponde a una realtà criminale altrettanto varia”, avvertono gli esperti. I singoli Stati ora sono chiamati a rispondere all’allerta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA