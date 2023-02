Jill Biden bacia il marito di Kamala Harris/ Video virale: First Lady si avvicina e…

Jill Biden, moglie del presidente Joe, ha baciato sulle labbra il marito di Kamala Harris, Douglas Emhoff, durante il discorso presidenziale tenutosi martedì 7 febbraio 2023. L’incontro tra i due è stato immortalato dalle telecamere e il video ha fatto rapidamente il giro del web, divenendo virale e rimbalzando di bacheca in bacheca sui principali social network, a cominciare da Twitter, dove migliaia di utenti hanno commentato la scena. In particolare, nel filmato si vede la First Lady avvicinarsi al Second Gentleman degli USA e avvicinare le sue labbra a quelle dell’uomo, fino a entrare brevemente in contatto con queste ultime.

I due si stringono la mano prima di scambiarsi un breve bacio e quanto accaduto ha letteralmente mandato in tilt gli internauti, che si sono sprecati in commenti di varia natura circa il gesto affettuoso tra Jill Biden e il marito di Kamala Harris. Per esempio, c’è chi ha scritto: “Qualcun altro pensa che sia strano che il marito di Kamala abbia baciato Jill Biden sulle labbra?“. Oppure: “Non sono l’unico ad aver visto la First Lady Jill Biden baciare il Second Gentleman Douglas Emhoff, vero?”. E, ancora: “Che diamine. Jill Biden e Douglas Emhoff si sono appena baciati. (È il marito di Kamala) Strano!”.

JILL BIDEN, BACIO AL MARITO DI KAMALA HARRIS PRIMA DEL DISCORSO PRESIDENZIALE (VIDEO)

L’imbarazzante bacio tra Jill Biden e il marito di Kamala Harris ha, di fatto, dato il via al discorso annuale del presidente Biden, per mezzo del quale ha delineato come sarà il 2023 per gli Stati Uniti d’America, coprendo aree tematiche fondamentali come l’economia, il cambiamento climatico, la guerra in Ucraina e le infrastrutture. L’ottantenne ha poi sottolineato i risultati economici ottenuti dalla sua amministrazione da quando ha preso il posto di Donald Trump nel 2021.

Biden ha già fatto sapere che sta valutando la possibilità di ricandidarsi nel 2024, evidenziando che, tuttavia, molto dipenderà da ciò che desidererà la sua famiglia. Intanto, mentre la moglie Jill Biden ha baciato il marito di Kamala Harris, Donald Trump ha annunciato che cercherà di ottenere la nomination repubblicana nel 2024, dopo essere stato sconfitto alle ultime elezioni.

Jill Biden and Doug Emhoff greet each other with… a kiss on the lips? Is this… normal? pic.twitter.com/HX5p74fJHw — Cabot Phillips (@cabot_phillips) February 8, 2023













