Jill Biden, moglie Joe/ Insegnante e di origini siciliane: aspirante First Lady…

Jill Biden, moglie di Joe Biden, potrebbe diventare la First Lady degli Stati Uniti D’America. Di origini siciliane, Jill ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in Pennsylvania. Insegnante di inglese con due lauree, è una donna forte, coraggiosa e determinata che non ha mai lasciato solo il marito durante la campagna elettorale. Il primo incontro tra i due risale al 1975 e fu il frutto di un appuntamento al buio organizzato dal fratello di Joe Biden che, all’epoca, era già vedovo e padre di due figli. Tra i due fu subito amore, ma Jill Biden non si tuffò a capofitto nella relazione. Consapevole dell’importanza della relazione, Jill rifiutò la proposta di matrimonio per ben cinque volte prima di accettare di diventare la signora Biden. “Volevo essere sicura, il matrimonio doveva funzionare: i ragazzi avevano già perso la loro mamma e non ne potevano perdere un’altra. Dovevo essere sicura al 100%“, ha raccontato Jill Biden come riferisce l’Ansa.

JILL BIDEN, MOGLIE JOE E ASPIRANTE FIRST LADY DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

Jill e Joe Biden s’innamorarono e si sposarono dopo averci pensato bene. Una storia d’amore che non è stata mai a due. Jill usciva sempre con “Joe, Beau e Hunter. Ci siamo sposati in quattro”, ricordando gli incontri con l’uomo della sua vita e i suoi figli. Dalla loro unione, poi, è nata una figlia, Ashley. Nonostante la carriera politica del marito, Jill Biden non ha mai rinunciato alla propria professionalità continuando ad insegnare anche durante l’attività di vicepresidente di Joe Biden. Nelle prossime ore, Jill Biden, profondamente diversa da Melania Trump, potrebbe diventare la nuova First Lady. Molto attiva anche sui social, Jill Biden è stata in prima linea durante la campagna elettorale pubblicando su Instagram anche numerosi video. Sarà lei, dunque, l’erede di Melania Trump?



© RIPRODUZIONE RISERVATA