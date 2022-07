Jill Biden,paragona ispanici ai tacos/ Clamorosa gaffe della first lady, poi le scuse

Dopo le recenti gaffe del presidente, anche Jill Biden protagonista di una figuraccia. La first lady, infatti, ha mandato su tutte le furie la comunità ispanica. Il motivo? Il paragone con i tacos. Ma entriamo nel dettaglio e andiamo per gradi. Nel corso di un evento a San Antonio, in Texas, la moglie di Joe Biden ha parlato della “diversità della comunità” di ispanici a cui si stava rivolgendo. E in quel momento è arrivato il patatrac…

Usa, Biden bocciato da democratici/ Il 64% vorrebbe un altro candidato alle elezioni

Jill Biden, infatti, ha evidenziato: “Una diversità caratteristica come le bodegas del Bronx, bella come gli alberi in fiore di Miami e unica come i tacos qui a San Antonio”. Parole che non sono piaciute alla comunità ispanica, netta l’Associazione nazionale dei giornalisti: “Non siamo dei tacos”. E ancora, riporta l’Ansa: “La first lady dovrebbe prendersi del tempo per capire meglio. La nostra eredità è fatta di culture e tradizioni anche culinaria. Ma non possiamo essere ridotti a degli stereotipi”.

SPY FINANZA/ Crisi energetica, l'occasione per l'Italia di evitare la Troika

LA CLAMOROSA GAFFE DI JILL BIDEN

Jill Biden è stata travolta dalle critiche e dalle polemiche sui social network. Sulla vicenda è intervenuto il portavoce della first lady, Michael La Rosa: la coniuge del presidente americano si è scusata per aver involontariamente paragonato gli ispanici ai tacos. Su Twitter, il collaboratore di Jill Biden ha precisato: “Si scusa per le sue parole che volevano solo esprimere pura ammirazione per la comunità ispanica”. Non sono mancate le ironie dal mondo repubblicano, così Andy Biggs sui social network: “Nessuna meraviglia poi per il fatto che gli ispanici scappano dal partito democratico”. Negli ultimi tempo, infatti, sono stati registrati numerosi addii nel mondo dem e l’elettorato ispanico sembra sempre meno convinto del supporto, tanto da pregiudicare il possibile controllo della Camera e del Senato alle elezioni di metà mandato.

LEGGI ANCHE:

Stop gas russo/ Era il Canada a tenere in ostaggio la turbina per colpa delle sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA