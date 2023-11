Jill Cooper crolla al Grande Fratello: “Non voglio invecchiare”/ “Ci vogliono belle a ogni età, è fastidioso”

Jill Cooper, sfogo in lacrime al Grande Fratello 2023 sull’età che avanza: “Dentro mi sento una 18enne, ma fuori…”

È uno sfogo toccante e delicato quello di cui si è resa protagonista Jill Cooper al Grande Fratello 2023 e che va in onda in diretta su Canale 5 durante la diretta del 2 novembre. Si parla del tempo che passa, di bellezza e del rapporto che le donne hanno con l’invecchiamento.

Le parole di Jill sono schiette e toccanti: “Ogni favola inizia con una donna incavolata con lo specchio. E anche se vedi questo guscio vecchio, dentro hai sempre 18 anni, vorresti sempre essere la principessa, fresca, bella, giovane.” È a queste parole che Jill crolla in lacrime, poi lo sfogo continua: “Qui non mi trucco spesso perché non voglio sembrare una 20enne, non voglio, non posso, però dall’altra parte sto diventando grande. È fastidiosa questa lotta che ci vogliono vedere belle a qualsiasi età. Vivi perché il tempo è poco, è questo ciò che direi alla me giovane. Non perdere tempo: alzati adesso, ama, perdona e divertiti, perché la vita è qualcosa di straordinario.” Un discorso che viene poi condiviso anche da Fiordaliso, che lancia al pubblico un appello: “Io voglio vestirmi come un’adolescente perché mi sento così, non mi giudicate!”

