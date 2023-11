Jill Cooper, gaffe al Grande Fratello 2023 citando un altro programma/ “C’era uno spettacolo di trans…”

Grande Fratello 2023, Jill Cooper menziona Drag Race Italia, ma poi nega

Al Grande Fratello 2023 sarebbe forse il caso di appendere cartelli in giro per casa con scritto: “Attenti ai microfoni”. Con il passare delle edizioni, i vari concorrenti che si passano il testimone proprio non riescono a tenere a freno i propri pensieri, spesso liberandosi in esternazioni puntualmente catturate prima dalla regia e poi dal web con la classica accezione di “strafalcione”. Stando a quanto riporta Biccy, l’ultima ad essersi iscritta all’albo delle gaffe sarebbe stata Jill Cooper.

Beatrice Luzzi, lite con Anita Olivieri al Grande Fratello/ “Sei una strega che spara cattiverie"

Jill Cooper, conversando al Grande Fratello 2023 con Vittorio Menozzi, ha raccontato: “C’era questo spettacolo di trans che sono meravigliose, ovviamente molto più belle di me e una di loro ha fatto Jill Cooper. Faceva ‘Su con i glutei, su con i glutei’, puoi immaginare, bellissima e fantastica”. Udito l’aneddoto, la memoria di Vittorio Menozzi è andata dritta a Drag Race Italia, ma la concorrente ha negato il riferimento al programma condotto da Tommaso Zorzi.

Grande fratello 2023: Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Jill Cooper a rischio/ Pronostico sulla 19a puntata

Jill Cooper e la gaffe sulla differenza fra trans e Drag Queen

A proposito del racconto di Jill Cooper, sono due i fattori che emergono; il primo, come sottolinea Biccy, è che nonostante la concorrente abbia negato risulta palese come stesse parlando proprio della seconda edizione di Drag Race Italia. in quell’occasione infatti, la simpatica gag era messa in scena da Skandalove e le frasi riportate dall’esperta di fitness sono le stesse che pronunciava simpaticamente la drag queen.

Il portale sottolinea però come la vera e propria gaffe di Jill Cooper al Grande Fratello 2023 non sia riferita all’omissione del programma in questione. La concorrente infatti ha utilizzato il termine “trans”, quando invece il programma è dedicato alle drag queen; suona strano dover anche sottolineare le differenze tra le due categorie. I protagonisti di Drag Race Italia – spiega Biccy – sono infatti ragazzi cisgender che nella vita fanno appunto le drag queen.

Massimiliano Varrese, stoccata ad Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023/ "Adesso sta giocando…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA