Jill Cooper in lacrime al Grande Fratello 2023/ “E’ stato un anno complicato, ma non posso parlarne qui”

Cooper si sfoga con Rosy Chin: ecco cosa è successo

Jill Cooper si è lasciata andare a un momento di fragilità, all’interno della casa del Grande Fratello. In confidenza a Rosy Chin ha parlato di quanto sia stato duro per lei quest’anno. In lacrime, la personal trainer ha sottolineato le tante responsabilità e i doveri che ha dovuto portare sulle spalle.

“Sono tutte cose che non posso dire. Un giorno te le dirò. E’ stato un anno molto complicato, sacrifici… doveri, responsabilità. Discorsi che non posso dire qua” ha detto Cooper. Di contro la chef ha provato a consolarla dicendole che bisogna sforzarsi, e vedere il positivo sempre in ciò che si fa. La sportiva non si è, però, dilungata in troppe spiegazioni dicendo di non poter parlare davanti alle telecamere.

Jill e il difficile rapporto con i genitori: “Non sono venuti al mio matrimonio”

Jill Cooper, giorni fa, era stata protagonista di momenti di commozione parlando del difficile rapporto con i genitori: “I miei genitori non sono mai venuti ai miei matrimoni, a nessuno dei due. Non andavo d’accordo? Io volevo anche mandare il biglietto, ma mia madre ha detto no…” ha rivelato a Giselda.

“Mi sono laureata da sola, ho dato alla luce mia figlia da sola, mi sono sposata da sola; ho fatto tutto da sola, vivo in Italia per un motivo…Non è che non vado d’accordo, loro non facevano i genitori; però li ho perdonati, ho fatto pace con entrambi. Adesso provvedo per mia madre che sta male; ha 84 anni. Con mio padre ci siamo riavvicinati nel 2019 e ci sentiamo ogni tre giorni, ora siamo migliori amici. Non so ancora quanti anni ho di viverlo…” ha raccontato in lacrime Jill Cooper.

