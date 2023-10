Jill Cooper in lacrime per i genitori al Grande Fratello 2023/ “Non sono mai venuti al mio matrimonio…”

Grande Fratello 2023: Jill Cooper e il toccante racconto sull’assenza dei genitori

Il Grande Fratello 2023, sulla falsariga di tutte le edizioni precedenti, rappresenta un’occasione per i concorrenti di sviscerare e riflettere alcuni momenti ed esperienze del passato. l’ultima ad aver fatto un toccante excursus sulla propria vita è stata Jill Cooper con particolare riferimento al rapporto con i genitori. Dalle sue parole – estrapolate da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality – si evince un rapporto conflittuale, nonostante con il tempo sia anche arrivato il perdono.

“I miei genitori non sono mai venuti ai miei matrimoni, a nessuno dei due. Non andavo d’accordo? Io volevo anche mandare il biglietto, ma mia madre ha detto no…”. Inizia così il racconto di Jill Cooper – in giardino con Giselda – sul rapporto conflittuale con i genitori. La concorrente ha spiegato come abbia sofferto la loro mancanza soprattutto nei momenti più importanti della sua vita. “Mi sono laureata da sola, ho dato alla luce mia figlia da sola, mi sono sposata da sola; ho fatto tutto da sola, vivo in Italia per un motivo…”.

Jill Cooper, dal perdono ai genitori al dolore per il tempo ormai andato: “La solitudine lascia un vuoto…”

Un racconto così toccante da parte di Jill Cooper non poteva che sfociare nelle lacrime; un chiaro segno di come il rapporto conflittuale con i genitori sia per lei ancora una ferita aperta. “Non è che non vado d’accordo, loro non facevano i genitori; però li ho perdonati, ho fatto pace con entrambi. Adesso provvedo per mia madre che sta male; ha 84 anni. Con mio padre ci siamo riavvicinati nel 2019 e ci sentiamo ogni tre giorni, ora siamo migliori amici. Non so ancora quanti anni ho di viverlo…”.

Il crollo emotivo di Jill Cooper mette in evidenza una grande sensibilità; la concorrente del Grande Fratello 2023 ha palesato una sorta di rimorso per gli anni ormai andati e per il rapporto che avrebbe potuto avere con i propri genitori. “Quello che mi da fastidio è che ci sono 30, 40 anni che non posso avere indietro. Ma non fa nulla, sono abituata, sono stata tanti anni da sola; la solitudine da una parte ti fortifica perché ti da forza, però ti lascia un buco profondo, incolmabile. La mia non è tristezza, è assegnare un valore ad un sentimento…”.











