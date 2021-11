Jill Cox, chi è la moglie di Tony Cairoli/ Gran amore nato nel paddock e a Mantova…

Nel giorno dell’ultima gara di Tony Cairoli, i riflettori sono puntati anche sulla bellissima moglie del nove volte campione del mondo della Motocross, Jill Cox, che anche oggi sarà chiaramente a Mantova con il figlio Chase Ben Cairoli per sostenere il pilota siciliano in questo momento così speciale. I due sono una delle coppie più datate e ammirate all’interno del mondo delle due ruote: conosciutisi nel lontano 2005 proprio in pista, da allora i due sono inseparabili e pure sui social (specie sul profilo di lei) non mancano testimonianze della solidità del loro rapporto e della felicità che circonda la bella famiglia.

In tal senso proprio in questo giorni Jill Cox ha voluto ribadire la vicinanza al pilota, pubblicando sul proprio profilo Instagram alcune foto che la ritraggono assieme al marito Tony Cairoli e al piccolo, nato nel settembre del 2019: la bella famiglia posa davanti alla moto del campionissimo della motocross, attorniata dai fan e nella caption leggiamo le parole “One last time”, ovvero “un’ultima volta”, in riferimento ovviamente al prossimo ritiro del campione di Patti, proprio dopo la gara odierna al Gran premio di Mantova 2021, con l’hashtag #grazieTony. Ennesima prova del fortissimo amore che lega la bella coppia.

JILL COX, CHI È LA MOGLIE DI TONY CAIROLI: LA LORO GRANDE STORIA D’AMORE E CHASE BEN..

In questo giorno dunque così importante per la vita e la carriera di Tony Cairoli, vogliamo ora conoscere meglio anche la bella moglie Jill Cox, che da anni è al suo fianco, condividono gioie e difficoltà. Nata in Olanda in una famiglia di piloti, Jill è dalla più giovane età immersa nel mondo delle due ruote (il padre è stato campione in sidecar e il fratello si è fatto in nome nelle minimoto): è però solo nel 2005 che conosce il pilota siciliano, proprio nel paddock della Yamaha, in occasione della vittoria del quarto titolo iridato. Tra i due nasce subito una bella amicizia che ben presto diventa qualcosa di più: solo dopo un anno arriva il fidanzamento, ma dobbiamo attender il 2016 perchè Tony decida di mettersi in ginocchio e per fare la proposta alla fidanzata.

Alla fine della stagione 2016 del mondiale di motocross, arriva dunque la proposta di matrimonio: è la stessa Jill, nel frattempo diventa responsabile della figura pubblica del siciliano, a comunicarlo ai fan e i seguaci, attraverso i profili social. Le nozze pure vengono celebrate nell’ottobre del 2017 sulle colline romane a Tolfa: un evento veramente emozionante e ampiamente documento anche sui social da parte di entrambi. A completare la gioia della bella coppia, nel 2019 la nascita del primo figlio Chase Ben Cairoli: il quale pure oggi e a Mantova per sostenere il papà nel giorno della sua ultima gara in Motocross. Se pure è vero che difficilmente Jill e il figlioletto rimangono a casa durante la stagione sportiva, certo non potevano mancare oggi a Mantova, per questa “ultima volta” del nove volte iridato.

