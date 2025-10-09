Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis raccontano il loro amore in un'intervista: dal primo incontro durante un torneo ai progetti futuri

L’amore tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis prosegue più forte che mai. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione e in passato compagna di un uomo molto più grande di lei (come d’altronde l’attuale compagno), Paolo Brosio, si è innamorata ormai qualche anno fa dell’inviato di Striscia la Notizia, con il quale ha cominciato una storia d’amore. Entrambi venivano da relazioni passate e concluse: se lei aveva da poco finito di amare Paolo Brosio, lui invece alle spalle aveva un matrimonio finito e una relazione di quattro anni chiusa da poco.

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis si sono conosciuti a Milano Marittima nel 2023. In quell’occasione si giocava una partita di tennis per vip e tra loro l’amore fu immediato. Un vero e proprio colpo di fulmine, anche se Marialaura ha raccontato di essersi fatta corteggiare per qualche tempo prima di cedere alle lusinghe dell’inviato di Striscia la Notizia, di ben 34 anni più grande di lei. A “Visto”, i due hanno raccontato qualcosa in più sul loro amore.

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis: “Non è una storia materiale”

Jimmy Ghione, parlando della storia d’amore con Marialaura De Vitis, a “Visto” ha rivelato: “Mi ha stupito fin da subito non solamente l’aspetto fisico, ma la sua testa. La sua voglia di indipendenza. Marialaura non chiede niente a nessuno, punta sulle sue sole risorse. A chi insinua che mi abbia scelto per i soldi, dico che non le ho mai regalato niente in due anni, se non un anellino. Se ho qualcosa da parte, la riservo per i miei figli”.

E, a proposito di figli, Marialaura ha conosciuto Federico e Gabriele: “Mi hanno accolta bene, sono due ragazzi intelligenti” ha raccontato. Lei, invece, non sembra volere figli: “Non ho istinto materno, ma le cose possono sempre cambiare”. E se così fosse, Jimmy ha ammesso che la inviterebbe a cercare un altro uomo, non volendo altri figli. Infine, un commento su un possibile matrimonio: “Non ne sentiamo il bisogno, ma ogni tanto fantastichiamo su un matrimonio a Las Vegas”.