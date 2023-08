Jimmy Ghione, il figlio Gabriele accusato di essere raccomandato/ “Perchè tutto questo odio?”

Jimmy Ghione celebra sul web i traguardi del figlio Gabriele: gli haters insorgono

Nel contesto dei social network, soprattutto quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, basta poco per alimentare accuse e diatribe L’ultimo ad essere stato bersagliato dagli hater sui social è stato Jimmy Ghione, con riferimento ad un aneddoto legato al figlio, Gabriele. Come riporta Gossip e Tv, l’inviato di Striscia la notizia aveva annunciato nei giorni scorsi la partenza del giovane per gli Stati Uniti d’America; il ragazzo è stato infatti ammesso alla Business School della University Southern California.

Jimmy Ghione, come racconta il portale, nei giorni successivi ha anche postato alcuni scatti sui social volti a celebrare l’inizio dell’anno accademico per suo figlio Gabriele e ovviamente il grande traguardo di vita. Tra i tanti commenti di auguri e di apprezzamento, sono balzati però all’occhio anche una sfilza di parole non proprio al miele da parte di alcuni utenti del web. Nello specifico, l’inviato di Striscia la notizia è stato accusato di aver pagato per ottenere l’ammissione al rinomato college per il figlio, dandogli dunque del raccomandato.

Jimmy Ghione replica alle accuse ricevute sul web: “L’invidia vi fa invecchiare prima!”

Chiaramente, le becere oltre che infondate accuse ricevute da Jimmy Ghione sui social non sono passate inosservate al diretto interessato. Come riporta Gossip e Tv, l’inviato di Striscia la notizia ha prontamente replicato alle parole degli haters con un video pubblicato proprio sui social. “Partiamo da un presupposto: criticare è lecito. Ma perché tutto questo odio? Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo questa persona è un raccomandato, un ladro. Perchè tutto questo odio?”.

Nel prosieguo del suo discorso pubblicato su Instagram, Jimmy Ghione ha avvalorato la sua difesa sottolineando come suo figlio, Gabriele, abbia sempre avuto una grande dedizione agli studi. L’obiettivo di essere ammesso ad un importante college americano per proseguire gli studi è dunque unicamente frutto della sua voglia di fare e della sua diligenza. Tra l’altro, l’inviato di Striscia ha svelato come il sogno si sarebbe realizzato dopo che il figlio Gabriele è riuscito a vincere una borsa di studio. “Questa forza che utilizzate ad odiare invidiare le persone, utilizzatela per costruire qualcosa perchè siete solo degli acari da tastiera. E guardate che l’invidia vi fa invecchiare prima, la vita è un soffio. Prendiamo tutto un po’ più con il sorriso”.











