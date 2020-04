Jimmy Greaves in ospedale/ Ricoverato il bomber dei record del calcio inglese

E’ di questa notte la brutta notizia del ricovero in ospedale di Jimmy Greaves, l’uomo dei record del calcio inglese. Stando a quanto ci riporta anche il Guardian infatti l’ex giocatore del Tottenham si trova al momento in ospedale ma non si conoscono con precisione le sue condizioni di salute: pare comunque che non si dovrebbe trattare di coronavirus. Certo già nelle prossime ore si saprà qualcosa di più sulle sue condizioni, ma intanto ricordiamo che Greaves già nel maggio 2015 aveva subito un grave ictus e da allora la sua salute era peggiorata, tanto da doversi spostare in carrozzina. In questi momenti così colmi di ansia per Greaves non possiamo che unirci al messaggio di auguri e speranza che solo poche ore fa ha diffuso anche il Tottenham, uno dei club di cui Greaves ha vestito i colori nella sua ricchissima carriera e con cui ha toccato certo i maggiori record del calcio britannico.

JIMMY GREAVES RICOVERATO: I RECORD DEL BOMBER

Vi è dunque grave preoccupazione per le condizioni di Jimmy Greaves, ricoverato in ospedale per la notte: un personaggio che certo ha fatti la storia del calcio inglese. Suoi i maggiori record in termini di gol che ancora resistono. Come è noto Greaves in carriera (smise a 31 anni) ha messo a tabella ben 357 gol nel primo campionato inglese: nessuno come lui. Ma non solo. L’ex attaccante siglò anche il ricordo di gol per la storia del Tottenham: ben 266 reti segnate sotto le insegne degli Spurs (vestite dal 1961 al 1970) con cui vinse poi anche due FA cup e una Coppa delle Coppe nel 193, la prima in assoluto per una squadra inglese.

Nella sua lunga carriera si contano anche una buona permanenza al Chelsea ( con cui segnò 123 gol), e una sola stagione al West Ham nel 1970-1971 prima del ritiro dal calcio: in mezzo anche una brevissima esperienza al Milan, nel 1961, ma il bomber del record lasciò lo spogliatoio del Diavolo prima che i rossoneri alzarono lo scudetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA