Jimmy Sax, chi è?/ Sassofonista con “effetti speciali” per il Concerto di Natale 2021

Chi è Jimmy Sax

Jimmy Sax è uno degli ospiti di lusso del concerto di Natale 2021. Il celebre sassofonista è pronto ad intrattenere e stupire con gli effetti speciali, dopo aver, negli ultimi anni, ammaliato il pubblico delle località più di tendenza del mondo. Da St. Tropez a Miami, passando per Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi e Cancun. Jimmy Sax con più di 475.000 follower e oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha toccato e assaporato le vette del successo e ora si appresta a chiudere l’anno in bellezza con il Concerto di Natale 2021.

In una vecchia intervista rilasciata a Sky Tg 24 aveva raccontato il suo lungo percorso, intrapreso con grande passione fin da quando era bambino. “Il mio viaggio musicale inizia da lontano, ho cominciato a suonare il sassofono quando avevo 10 anni. Ho suonato per strada, per degli artisti, poi un altro step della mia carriera è partito da YouTube. Quattro o cinque anni fa ho iniziato a fare numeri importanti sul web e da lì le cose sono andate avanti”, le sue parole.

Jimmy Sax pronto a stupire per il ventinovesimo concerto di Natale

Il suo vero nome è Jeremy Rolland e in Italia i fan non vedono l’ora di vederlo all’opera nei teatri italiani. Quello di questa sera, dunque, sarà solo un assaggio. Il sassofonista internazionale, infatti, a partire dal prossimo marzo si esibirà nelle principali città del nostro paese.

Certo è che l’atmosfera magica di questa sera, renderà la sua esibizione unica e ancora più speciale, con il palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma allestito a tema in occasione della 29° edizione del Concerto di Natale. Sassofonista moderno e originale, carismatico come pochi, Jimmy Sax, si appresta a travolgere il pubblico italiano, coinvolgendolo con sonorità deep-house, funky ed elettroniche, ma soprattutto col suo talento sopraffino.

