Jimmy Sax, chi è?/ Sassofonista francese che sta conquistando l’Italia: vita privata…

Grande musica nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi martedì 5 aprile. Nel salotto di Serena Bortone arriverà uno dei sassofonisti più famosi del momento che, dopo aver conquistato molti Paese nel mondo, sta facendo la stessa cosa in Italia con una serie di concerti che ha fatto impazzire anche Roma come testimonia un video sulla sua pagina Instagram. Stiamo parlando di Jimmy Sax che, nel salotto di Oggi è un altro giorno, è pronto a stupire i telespettatori di Raiuno non solo con la sua musica, ma anche con il racconto della sua vita di cui non si sa quasi nulla.

Antonio e Vincenzo, figli Nino D’Angelo/ I quattro nipoti: "Nonno felice"

Con il suo sorriso, il suo look particolare che rispecchia la sua personalità artistica, Jimmy Sax, dopo aver girato l’Italia con un tour che il 6 aprile lo porterà a suonare anche a Napoli, Jimmy Sax è pronto a farsi conoscere non solo come artista, ma anche come persona svelando di dettagli della sua vita.

Jimmy Sax: dalla Francia al grande successo

Chi è, dunque, Jimmy Sax? Di lui non si sa praticamente nulla se non il Paese in cui è nato ovvero la Francia. La sua data di nascita, tuttavia, è top secret così come la sua vita privata. Non si sa, infatti, se sia sposato, se abbia una caompagna e dei figli nè come sia nata la sua passione per il sax che, con il tempo e con anni di studio si è trasformata in un vero lavoro.

Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio hanno litigato?/ Screzio “per colpa” della Tatangelo

Anche su Instagram è difficile scovare dettagli della sua vita privata. Sulla sua pagina Instagram seguita da 146mila followers, infatti, si trovano solo foto e video dei suoi concerti e dei suoi lavori. Nel salotto di Serena Bortone si lascerà andare a qualche confessione privata?

LEGGI ANCHE:

Annamaria Gallo, moglie Nino D'Angelo/ "L’ho conosciuta che aveva solo 12 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA